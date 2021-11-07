الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إطلاق البوستر الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43

بوستر مهرجان القاهرة
بوستر مهرجان القاهرة

كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 عن البوستر الرسمي للمهرجان قبل أيام من انطلاق الدورة الجديدة وبالتزامن مع المؤتمر الصحفي القائم حاليًا لإعلان تفاصيل الدورة.

وعبر عدد من المتواجدين بالمؤتمر عن إعجابهم بالبوستر الجديد الذي  ظهر مميزًا ومناسبًا للأجواء الاحتفالية التي تعيشها الدورات الأخيرة للمهرجان

 

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تعاونه مع مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، ضمن فعاليات دورته الـ43، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

ووقع اتفاق التعاون كل من محمد حفظي رئيس المهرجان، والدكتور هاني هنري العميد المشارك لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ممثلا عن الدكتور إيهاب عبد الرحمن المدير الأكاديمي للجامعة الأمريكية.

ويتضمن التعاون إقامة عدد من عروض الأفلام في قاعة «إيوارت التذكارية» التي تعد ذات أهمية تاريخية كبيرة، إذ شهدت على مدار عقود العديد من الفعاليات الفنية والثقافية الهامة، وكانت مقرا للكثير من المحاضرات التي ألقاها عدد كبير من الشخصيات البارزة والمرموقة، كذلك ستكون هناك مشاركة فعالة لطلاب الجامعة في الأنشطة التعليمية، وورش العمل وفي مختلف فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، ضمن دورته الـ 43.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تأسيس شراكة مع منصة "نتفليكس" للمشاركة في أنشطة مكثفة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، التي ستنطلق في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 43 من المهرجان، التي من المقرر إقامتها في الفترة من 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر المقبل.

تشمل الأنشطة محاضرتين وحلقة نقاشية وحوار مع خبراء صناعة السينما الدولية، حيث يناقشون خلال الفعاليات مع ضيوف المهرجان من الجمهور والمحترفين، أهم الموضوعات المرتبطة بصناعة الأفلام والمسلسلات.

 

 

مهرجان القاهرة السينمائى مهرجان مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 البوستر البوستر الرسمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

أول كارت لـ«النقل الموحد الذكى» باسم الرئيس السيسى

شبورة كثيفة ومائل للبرودة ليلًا.. «الأرصاد» تنصح بارتداء الملابس الخريفية هذا الأسبوع

«تاج الدين»: متوقع انخفاض إصابات «كورونا» الفترة المقبلة

الحكومة ترشد الإنفاق فى خطة التنمية الاقتصادية لـ6 أشهر

مهرجان القاهرة السينمائى يعلن قائمة الأفلام المتنافسة ضمن مسابقته الدولية بالدورة الـ43

محاولة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي.. ماذا حدث؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود: اليمين الإسرائيلى سيسقط حكومة «بينيت» بأسرع مما يتصور

رئيس وزراء إسرائيل يؤكد استقرار حكومته والتزامه بتناوب السلطة

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام