إطلاق البوستر الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43

كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 عن البوستر الرسمي للمهرجان قبل أيام من انطلاق الدورة الجديدة وبالتزامن مع المؤتمر الصحفي القائم حاليًا لإعلان تفاصيل الدورة.

وعبر عدد من المتواجدين بالمؤتمر عن إعجابهم بالبوستر الجديد الذي ظهر مميزًا ومناسبًا للأجواء الاحتفالية التي تعيشها الدورات الأخيرة للمهرجان

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تعاونه مع مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، ضمن فعاليات دورته الـ43، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

ووقع اتفاق التعاون كل من محمد حفظي رئيس المهرجان، والدكتور هاني هنري العميد المشارك لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ممثلا عن الدكتور إيهاب عبد الرحمن المدير الأكاديمي للجامعة الأمريكية.

ويتضمن التعاون إقامة عدد من عروض الأفلام في قاعة «إيوارت التذكارية» التي تعد ذات أهمية تاريخية كبيرة، إذ شهدت على مدار عقود العديد من الفعاليات الفنية والثقافية الهامة، وكانت مقرا للكثير من المحاضرات التي ألقاها عدد كبير من الشخصيات البارزة والمرموقة، كذلك ستكون هناك مشاركة فعالة لطلاب الجامعة في الأنشطة التعليمية، وورش العمل وفي مختلف فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، ضمن دورته الـ 43.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تأسيس شراكة مع منصة "نتفليكس" للمشاركة في أنشطة مكثفة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، التي ستنطلق في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 43 من المهرجان، التي من المقرر إقامتها في الفترة من 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر المقبل.

تشمل الأنشطة محاضرتين وحلقة نقاشية وحوار مع خبراء صناعة السينما الدولية، حيث يناقشون خلال الفعاليات مع ضيوف المهرجان من الجمهور والمحترفين، أهم الموضوعات المرتبطة بصناعة الأفلام والمسلسلات.