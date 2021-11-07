ضبط تشكيل عصابي سرق مخزن دهانات بالإكراه في التجمع

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في ضبط تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة مخزن دهانات بالإكراه تحت تهديد السلاح النارى في التجمع الخامس.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من حارس مخزن خردوات ودهانات تابع لإحدى الشركات، كائن بدائرة القسم) بأنه حال تواجده بالمخزن محل عمله فوجئ بسيارة نقل يستقلها عدد 4 أشخاص قاموا بتهديده بسلاح نارى "طبنجة" كانت بحوزة أحدهم وتكبيله باستخدام "أفيزات بلاستيكية" والاستيلاء على (جهاز تكييف - عدد 36 كالون باب - جهاز هلتى من داخل المخزن كرهاً عنه تحت تهديد السلاح النارى، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبالكشف الفنى على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة، تبين أنها "بدون بيانات"، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل لقيامهم بتبديل اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة وقت ارتكاب الواقعة.. ونجحت الجهود فى التوصل إلى حائز السيارة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج – له معلومات جنائية) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (ثلاثة آخرين – مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول – لإثنين منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية ومحدثة الصوت - طبنجة صوت - سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أحدهم بعثوره على اللوحات المعدنية المستخدمة فى الواقعة بالطريق العام والاحتفاظ بها بقصد إستخدامها فى وقائع السرقة للحيلولة دون ضبطه.

تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيىء النية"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة كرهاً عنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.