الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تشكيل عصابي سرق مخزن دهانات بالإكراه في التجمع

حبس
حبس

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في ضبط تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة مخزن دهانات بالإكراه تحت تهديد السلاح النارى في التجمع الخامس.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من حارس مخزن خردوات ودهانات تابع لإحدى الشركات، كائن بدائرة القسم) بأنه حال تواجده بالمخزن محل عمله فوجئ بسيارة نقل يستقلها عدد 4 أشخاص قاموا بتهديده بسلاح نارى "طبنجة" كانت بحوزة أحدهم وتكبيله باستخدام "أفيزات بلاستيكية" والاستيلاء على (جهاز تكييف - عدد 36 كالون باب - جهاز هلتى من داخل المخزن كرهاً عنه تحت تهديد السلاح النارى، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبالكشف الفنى على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة، تبين أنها "بدون بيانات"، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل لقيامهم بتبديل اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة وقت ارتكاب الواقعة.. ونجحت الجهود فى التوصل إلى حائز السيارة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج – له معلومات جنائية) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (ثلاثة آخرين – مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول – لإثنين منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية ومحدثة الصوت - طبنجة صوت - سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أحدهم بعثوره على اللوحات المعدنية المستخدمة فى الواقعة بالطريق العام والاحتفاظ بها بقصد إستخدامها فى وقائع السرقة للحيلولة دون ضبطه.

تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيىء النية"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة كرهاً عنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مسلح مديرية أمن سلاح نارى طريق تشكيل عصابي مديرية امن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

أول كارت لـ«النقل الموحد الذكى» باسم الرئيس السيسى

شبورة كثيفة ومائل للبرودة ليلًا.. «الأرصاد» تنصح بارتداء الملابس الخريفية هذا الأسبوع

«تاج الدين»: متوقع انخفاض إصابات «كورونا» الفترة المقبلة

مهرجان القاهرة السينمائى يعلن قائمة الأفلام المتنافسة ضمن مسابقته الدولية بالدورة الـ43

الحكومة ترشد الإنفاق فى خطة التنمية الاقتصادية لـ6 أشهر

محاولة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي.. ماذا حدث؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود: اليمين الإسرائيلى سيسقط حكومة «بينيت» بأسرع مما يتصور

رئيس وزراء إسرائيل يؤكد استقرار حكومته والتزامه بتناوب السلطة

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام