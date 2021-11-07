أحمد زايد يفوز بجائزة العويس الثقافية في «الدراسات الإنسانية والمستقبلية»

فاز الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة٬ وعميد كلية الآداب الأسبق ومؤسس مركز البحوث الاجتماعية بجامعة القاهرة، بجائزة الدورة الــ17 لجائزة العويس الثقافية، فئة الدراسات الإنسانية والمستقبلية (العلوم الاجتماعية) 2020 ــ 2021 .

كما فاز بجائزة العويس عن فئة القصة والرواية والمسرحية، الروائي السوري نبيل سليمان. أما فئة الشعر فذهبت إلى الشاعر اللبناني إلياس لحود.

وفي فرع الدراسات الأدبية والنقد، فاز بجائزة العويس الثقافية، الناقد الجزائري الباحث الأكاديمي الدكتور عبد الملك مرتاض.

انطلق الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة التعليم بالمجلس الأعلى للثقافة في مشروعه العلمي من دراسته حول الحركة النقدية في علم الاجتماع، والنخبة في الريف المصري، ثم تابع التطورات الحديثة حول هذا العلم، كما كتب عن الاستهلاك والجسد والمجال العام ورأس المال الاجتماعي ونقد الحداثة والمجتمع المدني وخطاب الحياة اليومية والخطاب الديني والعنف، ومنها موضوعات تضمنت طرحًا علميًّا مبتكرًا على المستويين النظري والمنهجي، وذلك بالإضافة إلى ذخيرة مهمة من المترجمات في علم الاجتماع المعاصر.

كتب الدكتور أحمد زايد وألف العديد من الكتب والدراسات الاجتماعية، نذكر من بينها: مقدمة في علم الاجتماع السياسي، النسور الذهبية، ما علم الاجتماع؟، خطاب الحياة اليومية في المجتمع المصري، الدولة بين نظريات التحديث والتبعية، صور من الخطاب الديني المعاصر، تناقضات الحداثة فى مصر، البناء السياسي في الريف المصري، صوت الإمام.. الخطاب الديني من السياق إلى التلقي وغيرها.

وفي كتابه الأخير "صوت الإمام الخطاب الديني من السياق إلى التلقي"، والصادر عن دار العين للنشر والتوزيع، يذهب الدكتور أحمد زايد إلى أنه: لا يجب على الدولة المدنية أن تتدخل في الشئون الدينية للأفراد٬ وإذا ما كانت الدولة تريد أن تتعامل مع الدين فلتدعه في مجاله٬ بمعنى أن ينتقل الدين إلى المجال الخاص والدولة تشتغل في المجال العام٬ وكل رجال الدين وما يتعلق بالمسألة الدينية تبقى في المجال الخاص.