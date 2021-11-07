نقابة الأطباء تزور أبناء شهداء أعضائها المتوفين بكورونا فى المدارس

تخليداً لذكرى شهداء الأطباء وتقديراً وعرفاناً بالجميل لأسرهم، قام الدكتور مايكل يوسف عضو مجلس نقابة الأطباء بالتنسيق مع مدارس محافظة أسيوط لمتابعة أبناء شهداء أطباء أسيوط الذين توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا.

بداية قام الدكتور مايكل يوسف بصحبة العديد من أطباء أسيوط الدكتور أندرو ادوار والدكتور مدحت رشاد والدكتور شهير رشدي وأعضاء نقابة أطباء أسيوط الدكتور محمد علي رسلان والدكتور محمود بكر، بزيارة مدرسة السلام لغات بأسيوط التي تضم أبناء شهيد طبيب مايكل وجيه يوسف عضو مجلس نقابة أطباء أسيوط والذي استشهد يوم 18 يونيه 2020 أثناء تأدية واجبه في مكافحة كورونا، وقدم الأطباء الهدايا لأبناء الشهيد وتابعوا انتظامهم بالدراسة.

نقابة الأطباء

وذكر الدكتور مايكل يوسف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن هذه الزيارة هي بداية لزيارات أبناء شهداء الأطباء بجميع مدارس الجمهورية ضمن خطة النقابة لتقديم كافة أوجه الدعم لشهدائها.