انتشار رجال الإدارة العامة للمرور بمحيط أعمال صيانة كوبري «قها»

انتشر رجال الإدارة العامة للمرور، بمحيط أعمال الصيانة التي يشهدها كوبري قها، لتنظيم حركة المرور بطريق إسكندرية الزراعي صباح اليوم الأحد، لمواجهة كثافة حركة السير، بسبب الإغلاق الجزئي للكوبري في الاتجاه إلى القاهرة.

كما كثف رجال الإدارة العامة للمرور من تواجدهم بمحيط أعمال التوسعة التي يشهدها الطريق الدائري بنزلة قليوب، للحفاظ على انتظام حركة المرور، والتصدي للتكدسات في حركة السير بطريق إسكندرية الزراعي في الاتجاهين.

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 6146 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1405 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و135 مخالفات السير بدون تراخيص، و18 مخالفة عن الدراجات النارية، و16 مخالفة موقف عشوائى، و43 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ووضعت الإدارة العامة للمرور إرشادات خلال الظروف الخاصة بالنسبة للقيادة خلال الشبورة المائية، النصائح للقيادة الآمنة في الأوقات المبكرة، لمنع وقوع حوادث على الطرق.

القيادة خلال الرؤية الجيدة فقط أو الانتظار حتى انقشاع الشبورة، والالتزام بتعليمات رجل المرور.

تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة وإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

واستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير خاصة القادم من الخلف وفتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتى لا تحجب الرؤية عن قائد المركبة.

يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به واستعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك وعدم الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبورة المائية لأي سبب من الأسباب يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

والسير في حارة الوسط من الطريق والاسترشاد. بالخطوط الأرضية تحسبًا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى ويجب أن لا تتخطى السيارة التي أمامك أثناء الشبورة.

غالبًا تكون الشبورة متقطعة ومتحركة فلا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب.

وإذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدًا عن الطريق.

وفي حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق، وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات ومرتادي الطرق السريعة الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.