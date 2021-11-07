الأحد 07 نوفمبر 2021
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عالم

«الشيخ»: تصريحات بينيت حول القنصلية الأمريكية في القدس تحدٍ جديد لإدارة بايدن

حسين الشيخ
حسين الشيخ

قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، إن تصريحات نفتالي بينيت حول القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، تحدٍ جديد لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أعلنت أكثر من مرة عن قرارها بفتح القنصلية في القدس الشرقية.

يذكر أن بينيت جدّد موقف حكومته الرافض لإعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة، وأكد أن حكومته تعتزم شرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار"، والالتزام بالاتفاق الموقع مع المستوطنين بإنشاء البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح جنوب نابلس.

وجددت إسرائيل معارضتها لخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإعادة فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس، مبررة ذلك بأن "مثل هذه البعثة يجب أن يكون مقرها في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت إدارة بايدن أنها ستعيد فتح القنصلية دون أن تحدد موعدا لذلك، في إطار سعيها لإصلاح العلاقات مع الفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للصحفيين: "موقفي تجاه عرض الأمريكيين... أنه لا يوجد مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس".

وأضاف:"نحن نعبر عن رأينا بثبات وبهدوء وبدون استعراض".

واقترح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الذي كان يقف إلى جانب بينيت، إعادة فتح القنصلية في مقر الحكومة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، إن تصريحات نفتالي بينيت حول القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، تحدٍ جديد لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أعلنت أكثر من مرة عن قرارها بفتح القنصلية في القدس الشرقية.

يذكر أن بينيت جدّد موقف حكومته الرافض لإعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة، وأكد أن حكومته تعتزم شرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار"، والالتزام بالاتفاق الموقع مع المستوطنين بإنشاء البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح جنوب نابلس.

وجددت إسرائيل معارضتها لخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس، مبررة ذلك بأن "مثل هذه البعثة يجب أن يكون مقرها في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت إدارة بايدن أنها ستعيد فتح القنصلية دون أن تحدد موعدا لذلك، في إطار سعيها لإصلاح العلاقات مع الفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للصحفيين:"موقفي تجاه عرض الأمريكيين، أنه لا يوجد مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس".

وأضاف:"نحن نعبر عن رأينا بثبات وبهدوء وبدون استعراض".

واقترح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الذي كان يقف إلى جانب بينيت، إعادة فتح القنصلية في مقر الحكومة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

 

فلسطين القدس الوزير حسين الشيخ السفارة الأمريكية إدارة بايدن

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