وفيات كورونا فى تونس ترتفع لـ25 ألفا و272

أفادت وزارة الصحة التونسية بأنه جرى تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و272 حالة.



وأضافت الوزارة - في بيان صادر عنها - أنه تم تسجيل 100 إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 47 شخصا خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 686 ألفا و760 شخصا.



ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 206 أشخاص.

وعلى صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 36 ألفا و244 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية من بينهم 11 ألفًا و663 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية.



وأوضحت الوزارة - في بيان لها نشرته اليوم - أن 4 ملايين و 598 ألفا و 476 مواطنا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 9 ملايين و494 ألفا و334 جرعة بينها 11 ألفا و 486 جرعة للسفر.



ولفتت الوزارة الى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و764 ألفا و264 شخصا حتى الآن.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي