إلهام شاهين ولقاء الخميسي في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي (صور)

حضرت النجمة إلهام شاهين والنجمة لقاء الخميسي حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السادسة، التي تقام داخل قصر ثقافة شرم الشيخ.

وفي بداية الحفل تواجدوا في غرفة كبار الزوار، حيث تشارك كل منهما في لجان التحكيم المختلفة بالمهرجان، بينما يشارك الفنان داوود حسين في أحد المسابقات المختلفة، حيث حضر هو الآخر بصحبة رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، بينما حضرت الدكتور إنجي البستاوي مديرة المهرجان وعدد كبير من الفنانين والضيوف والوفود العربية والأوروبية في المهرجان.

كما حضر سفير دولة تونس في جمهورية مصر العربية وهي دولة شرف المهرجان الذي يكرم في افتتاحه الفنانة الكبيرة سميحة أيوب بينما يرأس المهرجان شرفيا الفنان الكبير محمد صبحي.

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي