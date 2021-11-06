السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الصحة: إطلاق تطبيق جواز السفر الصحى خلال أسبوع مجانًا للأغراض الداخلية

جواز السفر الصحى
جواز السفر الصحى

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة أعلنت إطلاق تطبيق إلكتروني "اطمئن" ليكون بمثابة جواز سفر صحي، موضحا أن هناك قرارا من مجلس الوزراء بمنع دخول الموظفين أماكن عملهم بالدواوين الحكومية إلا بعد تلقيهم اللقاح، أو عمل مسحة "بي سي آر" أسبوعيا".

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، أن الجمهور لن يستطيع أن أن يدخل أي مصلحة حكومية إلا إن أثبت تلقيه اللقاح أو بعمل تحليل "بي سي آر" لا يمر عليه أسبوع، ضمن الإجراءات الوقائية لتقليل عدوى الإصابة بكورونا.

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