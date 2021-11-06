نظافة القاهرة: مستعدون لانطلاق كرنفال قرية الفواخير لبيع المنتجات التراثية

أنهت هيئة نظافة القاهرة أعمال رفع مستوى النظافة والتجميل والإنارة بكامل تجهيزاتها في قرية الفواخير بمصر القديمة، حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واستعدادا لانطلاق كرنفال قرية الفواخير، اليوم، بحضور اللواء خالد عبدالعال ولفيف من السفراء العرب والأجانب برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جولة رئيس هيئة نظافة القاهرة

وتنطلق بعد قليل فعاليات مهرجان قرية الفواتير بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وذلك لوضع قرية الفواخير على خريطة المزارات السياحية بمحافظة القاهرة.

كان تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الأعمال الجارية لتطوير قرية الفواخير والتى تضم 152 فاخورة بمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة تمهيدًا لافتتاحها.

جولة رئيس هيئة نظافة القاهرة

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال تطوير القرية تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، مشيرا إلى أن هناك اهتمام متواصل لوضع قرية الفواخير بالفسطاط على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلي والعالمى خاصة وأن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم.

جولة رئيس هيئة نظافة القاهرة

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال التطوير شملت إستكمال توصيل جميع المرافق «مياه - غاز – كهرباء - صرف»، إلى جانب الاستمرار فى تركيب افران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الافران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقى الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلى لباقى الأفران ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة وغيرها، وجارى استكمال تنفيذ بعض الأعمال المتعلقة بالمظهر العام للقرية وتشمل رفع كفاءة المبانى وتركيب لاند سكيب زراعى إلى جانب تركيب أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها بشكل جمالى بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير.

جولة رئيس هيئة نظافة القاهرة

وطالب محافظ القاهرة بدراسة إقامة منطقة خدمات ومطاعم لتقديم أكلات المطبخ المصرى بالقرية لتوفير احتياجات السائحين من زائرى المنطقة خاصة وأن قرية الفواخير تقع بجوار متحف الحضارة بالفسطاط.

جولة رئيس هيئة نظافة القاهرة

جولة رئيس هيئة نظافة القاهرة

جولة رئيس هيئة نظافة القاهرة