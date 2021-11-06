شلقامى يترأس وفد جامعة أسيوط للمشاركة فى ملتقى «طلاب من أجل مصر»

ترأس الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب للمشاركة فى وقائع الملتقى الأول لمبادرة "طلاب من أجل مصر" المنعقد بجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة تحت شعار "معًا بالعلم والعمل" والممتد فى الفترة من السبت 7 إلى الإثنين 8 نوفمبر 2021 وذلك بمشاركة وفود طلابية من مختلف الجامعات المصرية.



وصرح الدكتور شحاتة غريب إلى حرص مشاركة جامعة أسيوط فى وقائع الملتقى تأتى تأكيداً على الدور الفاعل الذى يقدمه طلاب من أجل مصر داخل الجامعة والتى أصبحت أسرة متسعة العدد تحظى بإقبال كبير على المشاركة من طلاب كافة كليات الجامعة وبتواجد مميز ومشهود فى تنظيم وعقد كثير من المبادرات الطلابية والأنشطة الطلابية المثمرة داخل الجامعة.



وكشف الدكتور شحاتة غريب أن وفد جامعة أسيوط المشارك يضم 12 طالب وطالبة من قيادات أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة أسيوط حيث من المقرر أن تشهد الوفود الطلابية المشاركة من جميع الجامعات المصرية برنامج الملتقى الذى يتضمن زيارات لمنطقة الأهرامات وبانوراما 6 أكتوبر، بالإضافة إلى عروض فنية بمسرح البالون التابع لوزارة الثقافة.



وأوضح الدكتور محمد حسين موسى المشرف على أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة أسيوط أن المبادرة جاءت لخلق أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوى متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعاله في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وانجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.



أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على دور الشباب فى بناء الأوطان وتقدمها, مشيراً أن ملامح الجمهورية الجديدة للدولة المصرية يحتل فيها الشباب صدارة المشهد فى ظل ما يحظوا به من دعم ورعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وإتاحة الفرص لهم على نحو غير مسبوق.