السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شباب كفرالشيخ: فوز أحمد جمال بالمركز الثاني ببرنامج «إبداع»

أحمد جمال الدين
أحمد جمال الدين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفرالشيخ، فوز العازف أحمد جمال الدين فى عروض برنامج  "إبداع " مراكز الشباب الموسم الثالث، فائزًا بالمركز الثاني فى مجال العزف والذى يقام على قناة النهار، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وقد بدأ عرض برنامج المواهب “إبداع.. حلمك قرب” فى يوم الخميس  7 أكتوبر، حيث يذاع البرنامج أسبوعيًا يومي الخميس والجمعة في الحادية عشر مساءً لمدة سبعة أسابيع، وتنتجه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الدكتور محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، إلى الدور الهام الذى تقدمه مراكز الشباب في جذب الموهوبين من الشباب وفتح أبواب الشهرة والنجاح من خلال الفعاليات المتنوعة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة ومنها مهرجان ابداع مراكز الشباب و الأندية وتقديمه بثوب جديد وهو البرنامج الذى يتيح فرصة لخروج  المواهب الشابة  إلى النور بإطلالة النجوم، مقدماً التهنئة للعازف احمد جمال الدين، مشيرًا إلى أنه يقام البرنامج على مدار 14 حلقة من بينهم حلقة إفتتاحية وأخرى ختامية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتنفيذ الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة ويكون لكل مجال لجنة التحكيم الخاصة به، ويتم في نهاية الحلقة اختيار الفائزين.

وأوضح محروس،  يعتبر برنامج “إبداع.. حلمك قرب” أول برنامج مسابقات مصري متعدد المجالات، حيث يشمل البرنامج 11 مجال مختلف للتنافس، وهي مجالات الغناء، التمثيل، الأفلام القصيرة، العزف، الشعر، الإبتكارات العلمية، الفنون التشكيلية، المراسل الإذاعي و التليفزيوني، التعليق الرياضي، الموال الشعبي، الإنشاد و الترانيم، موضحًا تنقسم كل مسابقة إلى مسابقتين، الأولى خاصة بمتسابقي الأندية الرياضية والثانية خاصة بمتسابقي مراكز الشباب، وفي كل مسابقة من الاثنين 5 متسابقين، بواقع 10 متسابقين في الحلقة الواحدة، وفي النهاية يتم اختيار فائز أول وثاني وثالث على الترتيب في كل مسابقة منهما.

يذكر أن أبرز أعضاء لجان التحكيم عددمن القيادات الفنية، حيث رصدت وزارة الشباب والرياضة جوائز بقيمة مليون و650 ألف جنية كقيمة إجمالية لجوائز الفائزين بالمراكز المختلفة في المجالات بواقع 72 فائز من إجمالي 110 متسابق.

النهار إبداع كفر الشيخ الشباب والرياضة فوز

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم السبت 6-11-2021 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 6 نوفمبر 2021

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

مع غلق «الهرم».. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

رسالة «طالبي الإسكندرية» قبل وفاتهما بفندق في الإسكندرية

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-11-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس