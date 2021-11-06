المكسيك: 3614 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 282 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3614 إصابة.

وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 289413 وإجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و821830 منذ بدء الجائحة.

ويقول المسؤولون إنه من المرجح أن الأرقام الرسمية لا تمثل سوى عددا قليلا جدا من إصابات ووفيات كوفيد-19 الفعلية في البلاد.

يذكر أن المكسيك تحتل المرتبة الرابعة في العالم من ناحية الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وحذرت "الصحة العالمية"، من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، في العديد من دول الشرق الأوسط، قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، شهدت العاصمة مكسيكو سيتي، إقبالا كبيرا من قبل السياح الأجانب والمواطنين، في اليوم الثاني للمشاركة في احتفالات "يوم الموتى"، وهي الذكرى التي يتم الاحتفال بها في الأول والثاني من نوفمبر كل عام، وفق ما ذكرت "رويترز".

وتفقد الزوار مذابح كبيرة مزينة بجماجم الشوكولا والفاكهة والأزهار في أنحاء زوكالو، الساحة الرئيسية الصاخبة في مكسيكو سيتي، والتي أقيمت بالقرب من أنقاض أبرز معابد إمبراطورية الأزتك.

وتأتي هذه الاحتفالات ضمن تقليد يمزج بين طقوس دينية ومعتقدات محلية قديمة بأن الموتى يعودون مرة واحدة في العام من العالم الآخر.

وقال ميجيل توريس، وهو سائح كولومبي: "ثمة خوف من الموت لدى الناس من جميع الثقافات، لكن هنا يمكنك رؤيتهم يحتفلون بذلك، ومن المهم التعرف على ثقافات جديدة ورؤية أن الموت هو مرحلة جديدة يجب أن يمر بها الجميع عاجلا أم آجلا".