واشنطن: 5 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات عن زعماء عصابة «سينالوا» للمخدرات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل أي معلومات تقود لـ4 من زعماء عصابة "سينالوا" المكسيكية للمخدرات، بمن فيهم أوريليانو غوزمان شقيق "شورتي".

وأشار بيان الوزارة إلى أنها "ستخصص 5 ملايين دولار لكل من يساعد الولايات المتحدة في القبض على أوريليانو غوزمان شقيق "شورتي"، وكذلك الإخوة روبرتو وهود وهريبرتو سالغويرو نيفاريز".

واتهمت وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق، هؤلاء بانتهاك قوانين المخدرات الدولية، والاتجار غير المشروع بـ"الفنتانيل".

وتؤدي مادة "الفنتانيل" المخدرة إلى ثلثي حالات وفاة المتعاطين بجرعات زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة، حيث تسببت في وفاة 100 ألف متعاط بين مارس 2020، ومارس 2021.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قمة مجموعة دولة العشرين "G20" التي عقدت في إيطاليا اليوم توصلت إلى تفاهمات بشأن قضايا عدة .

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة العشرين بالعاصمة روما، إنهم سيصلون في عام 2050 إلى 0% من انبعاث الغازات، مضيفا: "نحن عند نقطة تحول في التاريخ ونريد إعطاء فرصة للجميع".

وأكد الرئيس الأمريكي في وقت سابق أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وافقا على التفاوض حول درجة وجود الكربون في المنتجات كما حصلوا على دعم هام في قمة مجموعة العشرين.

وكشف جو بايدن عن أن قمة الـ 20 حققت تقدما بشأن المناخ والوباء والاقتصاد، داعيا إلى ضرورة التحرك وتبني الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وبشان العلاقات مع إيران أوضح بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل الرد على استهداف الإيرانيين لمصالحها متعهدا بالرد على تحركات إيران وإجراءاتها في الشرق الأوسط.

وأضاف: "نبحث الخيارات الاقتصادية البديلة إذا لم تعود للاتفاق النووي"، مشددا على أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وانتقد جو بايدين سلفه دونالد ترامب قائلا: "لا نزال نعاني آثار قرار ترمب السيئ بالانسحاب من الاتفاق النووي".