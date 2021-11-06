صدور الترجمة الإنجليزية لرواية الكاتب على قطب «ميكانو»

عن منصة "BOD" وبترجمة "Marian Mccullough"، صدرت الترجمة الإنجليزية، لرواية الكاتب الشاب علي قطب، "ميكانو"، وتصميم الغلاف لــ سما عبد الرحمن.

وكانت النسخة العربية من رواية "ميكانو"، للكاتب علي قطب قد صدرت في عام 2011 عن دار شرقيات وحصلت على جائزة ضمن مسابقة إحسان عبد القدوس في الرواية، وتدور أحداثها في مصر قبل ثورة 2011 عندما يموت "عادل"، لنرى أثر وفاته على صديقه المقرب "أحمد"، الذي لا يحدد أبدا ما يرغب به بشكل حقيقي، فأحيانا يرغب في الهجرة، وأحيانا يرغب في تحقيق نفسه، وأخرى يرغب في مساعدة الآخرين، وأخرى يحب أن يكون تابعا للغير، ووسط كل ذلك لا يجد هويته الحقيقة ووفاة صديقه تزيد من وضعه سوء..

وعن ترجمة الأعمال الأدبة العربية، إلى اللغات الأجنبية، قال الكاتب الشاب علي قطب، مؤلف رواية "ميكانو" لــ"الدستور": "ترجمة الأعمال الإبداعية العربية إلى اللغات الأجنبية المختلفة إضافة إلى الأدب العربي وإضافة أيضا إلى أدب اللغة المنقول إليها، وهو فرصة مميزة للتعريف بالإبداعات الحديثة وأتمنى أن يحدث هذا بشكل مستمر بمجهودات مؤسسات ثقافية".

وأضاف "قطب": "الترجمة مرآة تتجلى في أعماقها صور العالم محملة بأشباح النفس التي تعاني الشتات وتأتي الترجمة لتنقل إلى عالم آخر بأبجديته ومعجمه الجمالي صورة للبعيد الغريب لتحدث الألفة في التعارف وتُحدث رابطا بين البشر فهذا هو دور الترجمة الحقيقي".

يشار إلى أن علي قطب، من مواليد محافظة الغربية عام 1991، روائي ومهندس حاصل على ماجستير في هندسة الري من جامعة حلوان، لي أربع روايات هي “كل ما أعرف”، أنثى موازية، ميكانو، الانتظار"، كما شارك في مجموعات قصصية مجمعة من بينها: "غموض في مصر القديمة، يتذكرها دائما"، كما نشر له قصصًا للأطفال في مجلتي علاء الدين وقطر الندى وترجمت قصة الأطفال "حكاية الأرنب بيتر" عن الإنجليزية، له مقالات في "القافلة، منشور، الحكاية، الكتابة، إضاءات".

وحصل علي قطب، على جوائز ثقافية منها "جائزة ساويرس الثقافية، جائزة إحسان عبد القدوس، جائزة IRead للقصة التاريخية، جائزة المواهب الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة "دورة خيري شلبي"، تكريم مركز عدن للدراسات بالتعاون مع مؤسسة GIZ الألمانية، جائزة أفضل قصة قصيرة على مستوى جامعات مصر، جائزة أفضل قصة قصيرة على مستوى جامعة حلوان لأربع سنوات، جائزة الصالون الثقافي العربي للرواية، جوائز القصة والمقال والفيلم القصير بمسابقة مراكز الشباب، درس كتابة السيناريو على يد الدكتور مدحت العدل ومحمد حفظي، وشارك في كتابة وإنتاج الفيلم القصير "روح أليفة" الذي حصل على أكثر من خمس عشرة جائزة في مهرجانات سينمائية دولية.