الدفاعات السعودية تعلن عن سقوط مسيّرة استهدفت خميس مشيط

أعلن "التحالف العربي" أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة خميس مشيط.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية أعلن في وقت سابق اليوم أن قواته نفذت 29 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في البيضاء وصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد التحالف أنه مستمر في تقديم الدعم والإسناد للجيش الوطني اليمني الذي تشرف عليه الحكومة المعترف بها دوليا.

وعلى صعيد آخر، قالت شركة أرامكو السعودية، إن الشركة رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا في ديسمبر 2.70 دولار للبرميل مقابل خامي عمان ودبي بارتفاع 1.40 دولار عن نوفمبر.



وحددت الشركة سعر الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بخصم 30 سنتا للبرميل على سعر خام برنت وإلى الولايات المتحدة بزيادة 1.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس.



كما ارتفعت أسعار النفط فوق 81 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، بعدما رفضت أوبك وحلفاؤها (أوبك+) دعوة أمريكية لزيادة الإمدادات لتهدئة السوق واتفقت على التمسك بخطط لزيادة تدريجية للإنتاج بعد التخفيضات التي حدثت في خضم أزمة فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 52 سنتا أو ما يعادل 0.65 بالمئة إلى 81.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا أو 0.81 بالمئة إلى 79.45 دولار بعدما زاد إلى 80.17 دولار.

واتفقت أوبك+ في اجتماع، أمس الخميس، على الإبقاء على خطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر، متجاهلة دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيادة الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.



ورفضت السعودية، أكبر منتج في أوبك، دعوات لزيادات بوتيرة أسرع من جانب مجموعة أوبك+ بسبب رياح اقتصادية معاكسة.



وكانت المجموعة تكبح المعروض من النفط بعد أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى تلاشي الطلب.

ولامست أسعار النفط مؤخرا أعلى مستوياتها في سبع سنوات لكنها تراجعت هذا الأسبوع بعد زيادة في المخزونات الأمريكية وظهور مؤشرات على أن ارتفاع الأسعار قد يشجع على زيادة الإنتاج في أماكن أخرى.