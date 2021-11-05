أيرلندا توفر جرعات معززة من لقاح كورونا لمن تجاوز 60 عامًا

أعلنت هئية الخدمات الصحية الأيرلندلية، اليوم الجمعة، عن تقديم جرعات معززة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا اعتبارًا من اليوم، وفقًا لتوصيات اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين.

وأفادت صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية، نقلًا عن الهيئة، بأنه من الأفضل أن يحصل الأشخاص على الجرعة المعززة من اللقاح بعد مرورة ستة أشهر على الأقل من الحصول على التطعيم، مُشيرة إلى أهمية تناول هذه الجرعات المعززة بغض النظر عن الجرعة التي تم إعطاؤها في البداية.

كما نصحت الخدمة الصحية المواطنين بضرورة الحصول على الجرعات المعززة من اللقاح جنبًا إلى جنب مع الجرعات الأخرى من لقاحات "كورونا" التي تشمل: (أسترازينيكا - جونسون آند جونسون - موديرنا).

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.