«الزراعة» تشكل غرفة عمليات للتعامل مع التقلبات الجوية بالتنسيق مع «الأرصاد»

أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، إنها شكلت غرفة عمليات ولجنة دائمة لديها كافة الصلاحيات للتعامل مع التقلبات الجوية بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لتقديم نصائح وإرشادات للمزارعين لمواجهة التغيرات المناخية والطقس السئ.

وقال «القرش» إن الوزارة تواجه التغيرات المناخية من خلال استنباط أصناف من المحاصيل الزراعية قصيرة العمر تتحمل الظروف الجوية ولها دور أكبر في إنتاج أصناف عالية الإنتاجية في مواجهة الظروف الجوية، مؤكدا أن العاملين في المنظومة الزراعية ينتجون كافة الأصناف للمزارعين وأن اللجنة المشكلة من الوزارة تقوم بالمتابعة بالتنسيق مع مديري المديريات الزراعية وأعضاء الجمعيات الزراعية، والمتابعة الدورية وتقديم كل أساليب الدعم للمزارعين.

وقال لجنة متابعة التغيرات المناخية بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، اتخذت إجراءات استباقية لحالة المتوقعة للطقس في ظل تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي قد تؤثر على الأنشطة الزراعية القائمة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد علي فهيم مدير مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات بحماية الزراعات بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتعرض البلاد لحالة عدم استقرار في الطقس، وهطول أمطار على مناطق متفرقة مع بداية هذا وتستمر بدرجات متفاوتة، وتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا وتستمر منخفضة ليلًا، وفي الصباح الباكر، لتكون مائلة للبرودة، خاصة في المناطق المفتوحة والمرتفعات الجبلية كما تزداد فرص تكون الشبورة المائية صباحاً وزيادة كبيرة فى الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة على أسطح النباتات.