الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تشكل غرفة عمليات للتعامل مع التقلبات الجوية بالتنسيق مع «الأرصاد»

د محمد القرش
د محمد القرش

أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، إنها شكلت غرفة عمليات ولجنة دائمة لديها كافة الصلاحيات للتعامل مع التقلبات الجوية بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لتقديم نصائح وإرشادات للمزارعين لمواجهة التغيرات المناخية والطقس السئ.

وقال «القرش» إن الوزارة تواجه التغيرات المناخية من خلال استنباط أصناف من المحاصيل الزراعية قصيرة العمر تتحمل الظروف الجوية ولها دور أكبر في إنتاج أصناف عالية الإنتاجية في مواجهة الظروف الجوية، مؤكدا أن العاملين في المنظومة الزراعية ينتجون كافة الأصناف للمزارعين وأن اللجنة المشكلة من الوزارة تقوم بالمتابعة بالتنسيق مع مديري المديريات الزراعية وأعضاء الجمعيات الزراعية، والمتابعة الدورية وتقديم كل أساليب الدعم للمزارعين.

وقال لجنة متابعة التغيرات المناخية بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، اتخذت إجراءات استباقية لحالة المتوقعة للطقس في ظل تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي قد تؤثر على الأنشطة الزراعية القائمة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد علي فهيم مدير مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات بحماية الزراعات بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتعرض البلاد لحالة عدم استقرار في الطقس، وهطول أمطار على مناطق متفرقة مع بداية هذا وتستمر بدرجات متفاوتة، وتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا وتستمر منخفضة  ليلًا، وفي الصباح الباكر، لتكون مائلة للبرودة، خاصة في المناطق المفتوحة والمرتفعات الجبلية كما تزداد فرص تكون الشبورة المائية صباحاً وزيادة كبيرة فى الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة على أسطح النباتات.

الزراعة كافة الصلاحيات للمسؤولين بالوزارة لمواجهة التقلبات الجوية وأثرها على

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

بالقوة الضاربة.. موسيمانى يعلن تشكيل الأهلى أمام الزمالك

أزمة على الهواء بين شيما صابر وفرح على.. والجمهور: «ميصحش كده»

تحذيرات وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» توضح تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حريق ضخم يلتهم باخرة نيلية فى دمياط

بعد منع الصناديق.. «الأوقاف» تنشر ضوابط عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

عبد الرحيم طايع

كارثة ضرب الزوجات!

مدحت بشاى

التفكير النقدي والتربية الإبداعية

د. محمد عفيفي

فى ذكرى طه حسين

أحمد المريخي

«روح» كائن كونى على أرض «الوصل»

محمد نجم

ذكرى تحرير سعر الصرف.. أين كنا وأين أصبحنا؟

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلى

الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه بشأن أسيرين فلسطينيين لدى إسرائيل

احتفاء إسرائيلى بإقرار الميزانية لعامى 2021 و2022