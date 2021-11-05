الجمعة 05 نوفمبر 2021
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منوعات

الكشف عن مشروب يساعد فى تجديد شباب الجلد

مشروب
مشروب

قالت لودميلا ميكيتوك، المختصة في مجال التغذية، إن مشروب الكاكاو يتمتع بخصائص مفيدة متعددة الأوجه، ولكنها حذرت من وجود نواقص في هذا المنتج اللذيذ.

وحسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل”، شددت المختصة، على أنها تتحدث عن سائل الكاكاو الطبيعي، وليس عن المشروب الذي يتم تحضيرة من مسحوق سريع الذوبان، لأن الأخير "يحتوي على مواد كيميائية وأصباغ، وفوائده لا تزيد عن 20٪".

وأضافت ميكيتوك: "تركيبة مسحوق الكاكاو غنية بالفيتامينات والمعادن، التي تساعد في تحسين وظيفة العضلات وتساعد المصابين بفقر الدم، وهي توفر كثافة العظام اللازمة للأطفال خلال فترة النمو النشط ولدى الحوامل. ويساعد مشروب الكاكاو كذلك في إزالة الكوليسترول الضار وفي تطهير الكبد، وله تأثير إيجابي على الهرمونات الجنسية. ويضمن هذا المنتج الغذائي انقسام طبيعيا للخلايا و نمو الأنسجة، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع السرطان، وتعزز التئام الجروح السريع".

وتابعت الخبيرة: "ويساعد وجود الفينولات والبروسيانيدينات، في تجدد البشرة لأنها تربط جزيئات الكولاجين وتوفر مرونة جلد الإنسان. ويحمي الميلانين، الجلد من أضرار أشعة الشمس ويساعد النياسين (حمض النيكوتينيك) في تحسين حالة الشعر. وأثبت العلماء الإسبان فوائد الكاكاو في كبح تليف الكبد".

وأضافت ميكيتيوك، أن الكاكاو - مشروب عالي السعرات الحرارية وخاصة إذا أضفنا الحليب و السكر إليه. لذلك من الأفضل شرب الكاكاو في الصباح.

في الصباح، تكون وتيرة العمليات البيولوجية أكثر شدة ونشاطا، وتحدث عملية تحلل و تحويل البروتينات والدهون والكربوهيدرات إلى طاقة، بشكل أسرع.

جدير بالذكر أن شجرة الكاكاو (الاسم العلمي: Theobroma caca) موطنها الأصلي أمريكا الجنوبية. بذورها تستخدم في صناعة الكاكاو والشيكولاتة.

تنمو الشيكولاتة على الشجرة القارية دائمة الخضرة والمعروفة بشجرة "الكاكاو" التي يحصد منها بذور تمثل المصادر المختلفة لجميع منتجات الكاكاو ومنها الشيكولاتة. وكانت تلك الشجرة تنمو في المناطق البرية من المناطق الاستوائية في أمريكا الجنوبية منذ 4000 سنة قبل الميلاد. وتتميز شجرة الكاكاو بأوراقها العريضة وتنمو حتى تصل إلى ارتفاع 7.5 م وتشبه بذور الكاكاو أو حبوبها إلى حدكبير اللوز.

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