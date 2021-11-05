السعودية تعلن إحباط تهريب 825 كيلو من القات بجازان

تمكنت دوريات الأمن البرية في مركز ضمد بقطاع الدائر بمنطقة جازان من إحباط محاولة تهريب 825 كيلوجراما من القات المخدر.

وصرح المتحدث باسم حرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكنت الدوريات البرية في مركز ضمد في قطاع الدائر بمنطقة جازان، من إحباط محاولة تهريب 825 كيلوغراما من مادة "القات" المخدرة.

وأضاف أن الكمية التي حجزت كانت مخبأة داخل صهريج يقوده مخالف لنظام أمن الحدود يحمل الجنسية اليمنية.

وأفاد بأنه جرى استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المضبوطات للجهة المعنية.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أنه نتيجة الوعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية ورفع عدد المحصنين في المجتمع، وصلت نسبة التحصين في المملكة إلى 70% من مستكملي التحصين بجرعتين من اللقاح.

وحث وزير الصحة السعودي- في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية - على الاستمرار بأخذ اللقاح، وتعزيز المناعة بحصول من تجاوزت جرعتهم الثانية 6 أشهر على جرعة تنشيطية، محذرا من التهاون بالإجراءات الاحترازية ما قد يسهم في موجات جديدة للوباء.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.