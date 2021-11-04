«في أعلى معدل تشغيل».. مصر للطيران تسير 91 رحلة جوية غدًا

تسير مصرللطيران، غدًا الجمعة، ٩١ رحلة جوية لنقل نحو 9600 راكب بمعدل ٦٢ رحلة دولية إلى كل من دبي، الكويت، بغداد، لاجوس، تونس، كازبلانكا، أبوجا، دوالا، أبوظبي، الدوحه، لندن، نيويورك، دوسلدورف، مدريد، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، بيروت، إربيل، باريس، جوبا، بروكسل، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، ميلانو، إسطنبول، جنيف، كوبنهاجن، روما، امستردام، ميونيخ، أثينا، موسكو، و٢٤ رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل وبرج العرب، و٥ رحلات شحن.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.