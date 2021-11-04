وزير الخارجية يشارك في إطلاق المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر (صور)

بالتعاون مع الأمم المتحدة

شارك وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، في احتفالية إطلاق المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر.

وتأتي تلك الخطوة لدعم الجهود الوطنية ذات الصلة بتوفير الاحتياجات الأساسية للمهاجرين واللاجئين بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية.

وأطلقت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، منصة مشتركة للهجرة واللجوء، بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة.

وأقامت وزارة الخارجية احتفالية بمناسبة إطلاق المنصة المشتركة للهجرة واللجوء بين الحكومة المصرية والوكالات التابعة للأمم المتحدة العاملة في مجال الهجرة واللجوء.