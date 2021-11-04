الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بالتعاون مع الأمم المتحدة

وزير الخارجية يشارك في إطلاق المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر (صور)

مصر تطلق منصة لـالهجرة
مصر تطلق منصة لـ"الهجرة واللجوء" بالشراكة مع الأمم المتحدة

شارك وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، في احتفالية إطلاق المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر.

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وتأتي تلك الخطوة لدعم الجهود الوطنية ذات الصلة بتوفير الاحتياجات الأساسية للمهاجرين واللاجئين بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية.

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وأطلقت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، منصة مشتركة للهجرة واللجوء، بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة. 

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وأقامت وزارة الخارجية احتفالية بمناسبة إطلاق المنصة المشتركة للهجرة واللجوء بين الحكومة المصرية والوكالات التابعة للأمم المتحدة العاملة في مجال الهجرة واللجوء. 

وزير الخارجية شكرى مصر الهجرة اللاجئين الامم المتحدة

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