الهيئة القومية لضمان الجودة تعتمد 22 مدرسة جديدة بالإسكندرية

إجمالي عدد اوصل عدد المدارس المعتمدة بالإسكندرية 314 مدرسة

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم والعاملين بمدارس المحافظة، على اعتماد 22 مدرسة جديدة فى 6 إدارات من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ليصبح إجمالي عدد المدارس المعتمدة 314 مدرسة.

وثمن “الشريف” المجهود الكبير الذي تبذله مديرية التربية و التعليم وكافة العاملين بمدارس المحافظة، لتقديم خدمة تعليمية لأبنائنا في جميع المراحل الدراسية وتهيئة المناخ التربوي المناسب لهم، مؤكدا أن حصول 314 مدرسة من مدارس الإسكندرية على شهادة الجودة إنما هو تقديرا للجهود المبذول والعمل الجاد في تفعيل ممارسات الجودة والنهوض بالعملية التعليمية ، مشيرًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد ليستمر تعليم الإسكندرية في المقدمة .

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد، أنّ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، اعتمدت 22 مدرسة من مدارس الإسكندرية في 6 إدارات تعليمية منها ( 7 ) مدارس بإدارة المنتزه التعليمية ، و( 6 ) مدارس بإدارة غرب ، و( 3 ) مدارس بإدارة الجمرك ، و مدرستين بإدارة العجمي ، ومدرستين بإدارة العامرية ، ومدرستين بإدارة برج العرب التعليمية، مشيرا إلى أن تصنيف المدارس المعتمدة على النحو التالي ( 16 ) روضة من رياض الأطفال ، و ( 4 ) مدارس بالمرحلة الإعدادية ومدرسة للمرحلة الابتدائية ومدرسة للمرحلة الثانوية .

و أكد أن إدارة قياس الجودة واللامركزية بالمديرية برئاسة الدكتورة نجلاء سليم، وجميع العاملين بمدارس محافظة الإسكندرية، يبذلون أقصي جهد للنهوض بمستوى العملية التعليمية و التربوية المقدمة لأبنائنا في المدارس.