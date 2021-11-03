الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سارة سحاب تغنى لفيروز وفايزة أحمد فى مهرجان الموسيقى العربية

سارة سحاب من حفل
سارة سحاب من حفل مهرجان الموسيقى

أطلّت المطربة سارة سحاب، مساء الأربعاء، على جمهور مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30 من خلال فقرتها الغنائية التي تحييها ضمن فعاليات المهرجان بقيادة والدها الموسيقار سليم سحاب.

قدمت سارة للجمهور أغنية "حبوا بعضن" للنجمة فيروز، ثم قدمت بعد ذلك أغنية "يا تمر حنة" للمطربة فايزة أحمد، كما أطربت جمهور الأوبرا بصوتها العذب وسط ترحيب كبير من الجمهور.

وتستعد سارة سليم سحاب لطرح أول أغنية لها خلال الفترة المقبلة من كلمات محمد الغنيمي، وألحان خالد جنيدي.

ومن المقرر أن يختتم اليوم الثالث لفعاليات مهرجان الموسيقى العربية المطرب السعودي عبادي الجوهر الذي يشارك لأول مرة في مهرجان الموسيقى العربية.

كانت سارة سحاب قد انضمت لكورال الأطفال مع والدها المايسترو سليم سحاب منذ كانت في السابعة من عمرها، وتغني حاليًا ضمن حفلات دار الأوبرا المصرية.

معهد الموسيقى العربية مهرجان الموسيقى العربية سليم سحاب مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربي الموسيقى العربية شباب مركز تنمية المواهب الفنان عبد الوهاب السيد مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية بمهرجان الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية مؤتمر الموسيقي العربية المطرب السعودي عبادي الجوهر سارة سحاب مهرجان الموسيقى

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