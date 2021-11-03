الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«سوا نرجع فرحتنا».. تفاصيل ملتقى مؤسسة أولادنا بمكتبة القاهرة الكبرى

ملتقى اولادنا
ملتقى اولادنا

يعقد في الثالثة والنصف من مساء السبت المقبل، المؤتمر الصحفي للملتقى الخامس لمؤسسة "أولادنا" بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، بحضور سهير عبد القادر، رئيس ومؤسس الملتقى؛ لكشف تفاصيل الدورة الخامسة.

يقام الملتقى تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا"، ويجمع بين مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، وملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة.

ويقدم أطفال المؤسسة من ذوي القدرات الخاصة، أغنية جديدة من تأليف الشاعر عبد الله حسن بعنوان "طول ما انتوا معانا"، ألحان وتوزيع شريف حمدان، وصوليست محمود شاهي، مكساج محمد جودة.

وتقدم فقرات المؤتمر الدكتورة ميرفت أبو عوف، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أعضاء مجلس أمناء مؤسسة أولادنا، والشاعر عبد الله حسن وعدد من أعضاء لجان تحكيم الدورة الخامسة للملتقى، وهم المخرج عمر عبد العزيز، والدكتور أشرف رضا، المخرج هشام عطوة، والمخرجة عطية عادل خيري، والفنانة هالة صدقي.

فيما سيحضر الفنانة لطيفه فهمي، والفنان شريف جاد، والفنانة نعمات الديواني، والفنان مراد درويش، الفنانة كارل حمصي، والفنان محمد خضر، الفنانة أمينة سالم.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الجديدة من الملتقى يوم 16 من شهر نوفمبر الحالي، وهي دورة استثنائية يلتقي فيها ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني ويشاركون الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لأولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم خاصة، وأنه الحدث الأول على مستوى العالم الذي سيعمل على تحقيق الدمج الدولي.

الفنانة هالة صدقي مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك مكتبة القاهرة الكبرى المخرج هشام عطوة مؤسسة أولادنا الدكتور أشرف رضا مكتبة القاهرة هشام عطوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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