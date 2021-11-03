الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الكرملين» يعلق على تصريحات بايدن حول غياب نظيره الروسى

بايدن
بايدن

علق الكرملين، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان قد رفض الكرملين، اليوم الأربعاء، انتقادات صدرت أمس الثلاثاء عن الرئيس الأمريكي جو بايدن حول غياب فلاديمير بوتين عن قمة المناخ في جلاسكو، مؤكدًا أن روسيا تتعامل بـ«جدية» مع مسألة مكافحة الاحترار المناخي، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديميتري بسكوف: نحن لا نوافق على انتقادات بايدن، مشددًا على أن تحركات روسيا على صعيد مكافحة الاحترار المناخي متماسكة وجدية.

وكان بايدن ندد بقوة أمس بغياب قادة الصين وروسيا عن مؤتمر المناخ «كوب 26» في جلاسكو، حيث أبرمت نحو مائة دولة اتفاقًا لاحتواء انبعاثات الميثان أحد المصادر الرئيسية للاحترار المناخي.

وأوضح الرئيس الأمريكي متحدثًا عن بوتين: «مناطق التندرا تحترق، إنها تحترق حرفيًا. وتواجه مشاكل مناخية خطرة جدًا لكنه يلزم الصمت».

ورد بيسكوف قائلاً: «التندرا تحترق فعلاً لكن علينا ألا ننسى أن الغابات تحترق أيضًا في كاليفورنيا وتركيا ومناطق أخرى في العالم».

وأضاف: «نحن لا نقلل من أهمية ما يحصل في جلاسكو. لكن تحركات روسيا حيال المناخ غير مرتبطة بحدث هنا أو آخر هناك».

أطلق قادة عالميون، الإثنين، تحذيرات شديدة اللهجة في افتتاح قمة المناخ في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، مؤكدين أن القمة تشكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ العالم من هذه الظاهرة المدمرة التي ستغرق مدنًا بأكملها.

ويجتمع ممثلو 200 دولة في مدينة جلاسكو الاستكنلدية على مدار أسبوعين لخوض مفاوضات بشأن خفض الانبعاثات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى التغير المناخي، الظاهرة التي جعلت الكوارث الطبيعية أكثر خطورة في السنوات الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي يستضيف قمة "كوب 26"، إن ساعة نهاية العالم تدق، فالمحركات والمضخات التي نضخ من خلالها الكربون في الهواء تتسبب في أضرار كبيرة للكوكب وزيادة درجات الحرارة في الأرض بسرعة كبيرة.

الكرملين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا قمة المناخ قمة كوب 26

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

قرار جديد ضد علاء حسانين و16 متهمًا آخرين في قضية «الآثار الكبرى»

«الصحة» تطالب أولياء الأمور تعليم أبنائهم 4 عادات لتجنب عدواهم بكورونا

أول رد من «التعليم» على «ضرائب الدروس الخصوصية»

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

حقيقة القبض على سيدة تخطف الأطفال من أمام مدرسة بالإسكندرية

الأزهر يُحذر المُدرسات بالمعاهد من وضع مساحيق التجميل وارتداء الملابس الضيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

المكنة الحاجة!

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يزور إسرائيل

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الخارجية الفلسطينية: هدم الاحتلال المنازل انقضاض على الوجود الفلسطيني بالضفة