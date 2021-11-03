«الكرملين» يعلق على تصريحات بايدن حول غياب نظيره الروسى

علق الكرملين، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان قد رفض الكرملين، اليوم الأربعاء، انتقادات صدرت أمس الثلاثاء عن الرئيس الأمريكي جو بايدن حول غياب فلاديمير بوتين عن قمة المناخ في جلاسكو، مؤكدًا أن روسيا تتعامل بـ«جدية» مع مسألة مكافحة الاحترار المناخي، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديميتري بسكوف: نحن لا نوافق على انتقادات بايدن، مشددًا على أن تحركات روسيا على صعيد مكافحة الاحترار المناخي متماسكة وجدية.

وكان بايدن ندد بقوة أمس بغياب قادة الصين وروسيا عن مؤتمر المناخ «كوب 26» في جلاسكو، حيث أبرمت نحو مائة دولة اتفاقًا لاحتواء انبعاثات الميثان أحد المصادر الرئيسية للاحترار المناخي.

وأوضح الرئيس الأمريكي متحدثًا عن بوتين: «مناطق التندرا تحترق، إنها تحترق حرفيًا. وتواجه مشاكل مناخية خطرة جدًا لكنه يلزم الصمت».

ورد بيسكوف قائلاً: «التندرا تحترق فعلاً لكن علينا ألا ننسى أن الغابات تحترق أيضًا في كاليفورنيا وتركيا ومناطق أخرى في العالم».

وأضاف: «نحن لا نقلل من أهمية ما يحصل في جلاسكو. لكن تحركات روسيا حيال المناخ غير مرتبطة بحدث هنا أو آخر هناك».

أطلق قادة عالميون، الإثنين، تحذيرات شديدة اللهجة في افتتاح قمة المناخ في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، مؤكدين أن القمة تشكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ العالم من هذه الظاهرة المدمرة التي ستغرق مدنًا بأكملها.

ويجتمع ممثلو 200 دولة في مدينة جلاسكو الاستكنلدية على مدار أسبوعين لخوض مفاوضات بشأن خفض الانبعاثات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى التغير المناخي، الظاهرة التي جعلت الكوارث الطبيعية أكثر خطورة في السنوات الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي يستضيف قمة "كوب 26"، إن ساعة نهاية العالم تدق، فالمحركات والمضخات التي نضخ من خلالها الكربون في الهواء تتسبب في أضرار كبيرة للكوكب وزيادة درجات الحرارة في الأرض بسرعة كبيرة.