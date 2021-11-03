«أسوشيتيد برس»: فوز الجمهورى جلين يونجكين بانتخابات حاكم فرجينيا

أعلنت وكالة أسوشيتيد برس فوز المرشح الجمهورى جلين يونجكين، في انتخابات حاكم فرجينيا، وقالت إنه تقدم بعد إغلاق صناديق الاقتراع التي شهدت تقارب بينه وبين المرشح الديمقراطي تيري مكوليف طوال الليل، ولكنه تخلف في المقاطعات الرئيسية التي اكتسحها بايدن في عام 2020.

واعتبرت صحيفة "الجارديان"، إن النتيجة تمثل ضربة سياسية مريرة للرئيس الأمريكى جو بايدن، حيث تعرض الديمقراطيون لهزيمة مفاجئة في الانتخابات التي كان ينظر لها على أنها اختبار مصغر لما ستكون عليه الانتخابات التمهيدية فى 2022 والرئاسية فى 2024.

وأوضحت الصحيفة أن "مكوليف" نظم حملته الانتخابية مع بايدن وباراك أوباما، لكن ذلك لم يكن كافياً لمنع الجمهوري يونجكين من إحداث اضطراب.

وقال يونجكين الذى خاطب المشجعين المبتهجين في شانتيلي بعد الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت الولاية، "حسنًا ، فرجينيا، لقد فزنا بهذا الشيء" .

- السباق على منصب حاكم فرجينيا سباق بين بايدن وترامب

وكانت صحيفة ذا هيل الأمريكية وصفت السباق على منصب حاكم ولاية فرجينيا، والذى يتم اختياره أمس الثلاثاء ضمن انتخابات أخرى، بأنه حرب بالوكالة بين الرئيس الديمقراطى الحالى جو بايدن والجمهورى السابق دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب سعى لتأيد المرشح الجمهورى فى هذه الانتخابات جلين يونجكين، روأن أحدث مثال على الكيفية التى يتردد بها صدى هذه الانتخابات على المشهد السياسي الوطني في الولايات المتحدة، وشكا ترامب فى بيان مكتوب من أن الإعلام يزعم كذبا أن هناك مسافة بينه وبين يونجكين، وقال إنهما كانا معا ويؤمنان بقوة بنفس السياسات.

لكن الصحيفة تشير إلى أن "يونجكين" كان حذرا فى الحفاظ على مسافة مع ترامب خلال حملة الانتخابات العامة، فلم يظهر الرئيس السابق خلال الحملة الانتخابية، ولم يشارك المرشح فى المكالمة التى أعرب فيها ترامب عن تأييده له، لكن هذا بالنسبة للرئيس السابق خارج السياق. فالسباق المتقارب بشدة هو بطريقة ما حرب بين بايدن وترامب.

ومن شأن فوز يونجكين أن يعطى دفعة كبيرة للجمهوريين فى جميع أنحاء البلاد، ويريد ترامب أن يضع نفسه فى وضع يسمح له بالحصول على نصيب من هذا النجاح، كما أن هذه النتيجة من شأنها أن تعمق مشكلات بايدن الكبيرة بالفعل والتى تشمل انخفاض معدلات الموافقة على أدائه، وصعوبة تمرير أجندته التشريعية والقيود التى تواجهها سلاسل التوريد والاستياء العام بشأن قضايا مثل التضخم والهجرة.