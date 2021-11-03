الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رش 77 نخلة ضد سوس النخيل بحدائق أنطونيادس والمنتزه بالإسكندرية

رش النخيل بحدائق
رش النخيل بحدائق الإسكندرية

أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكى محمد صالح وكيل الوزارة، لجان مرورية  من مهندسي إدارة المكافحة بمديرية الزراعة، لفحص ورش النخيل بحدائق المنتزة و انطونيادس والحيوان.

و قامت لجان المكافحة من فحص ورش 77 نخلة في حدائق الحيوان، والمنتزه و أنطونيادس لحمايتهم من سوس النخيل، جاء ذلك تحت إشراف  المهندسة نجوان أحمد فوزي، مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية، و المهندس أيمن عبد الستار على، مدير إدارة المكافحة.


و توجهت لجنة من إدارة المكافحة برئاسة المهندس  صلاح شعبان العسال، رئيس قسم الحقلية والمهندسة، أميرة جوزيف فهمي، مهندسة بقسم المكافحة البستانية، للمرور الدوري والإشراف ومتابعة وفحص ورش النخيل، وتم رش 25 نخلة بحدائق أنطونيادس والنزهة رش وقائى بإستخدام مبيد رينوكام 48٪ ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء.

كما توجهت لجنة ثانية برئاسة المهندسة أماني حسني رضوان|، والمهندسة شيماء محمد حماده، للمرور الدوري والإشراف لفحص نخيل حديث الحيوان، وتم رش 17 نخلة باستخدام مبيد رينوكام 48٪ ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء بحديقة الحيوان.

فيما توجهت لجنة آخرى برئاسة المهندسة هالة حسن إبراهيم، رئيس قسم المكافحة البستانية والمهندسة، شيماء محمد حمادة، رئيس قسم الآلات المقاومة إلى حدائق المنتزة، للمرور الدوري والمتابعة، وتم  رش 35 نخلة  باستخدام مبيد رينوكام 48٪ ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء بحدائق المنتزة.

مديرية الزراعة الإسكندرية فحص ورش النخيل المنتزة و انطونيادس والحيوان لجان المكافحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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