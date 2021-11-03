الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

يقتل نجل شقيقه ويصيب 5 آخرين خلال مشاجرة فى البحيرة

جثة
جثة

لقي طفل مصرعه وأصيب 5 بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع مشاجرة بعزبة شكرى زلط التابعة لقرية أبيس المستجدة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كفر الدوار العام.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار بقيام أحد الأشخاص ويعمل مهندس مدنى بالتعدى بسكين على أفراد أسرته أثناء تواجدهم داخل المنزل بعزبة شكرى زلط التابعة لقرية أبيس المستجدة، مما تسبب فى مقتل طفل وإصابة والدته. 

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لرئيس فرع البحث الجنائى بكفر الدوار مقتل الطفل "أيمن م خ  ج" ٦ سنوات، متأثرا بإصابته بكدمات متفرقة بالجسم وجرح رضى بفروة الرأس وكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ، وإصابة كل من: "هناء م ع"، ٥٠  سنة ربة منزل مصابة باشتباه بما بعد الارتجاج وجرح قطعى بالرقبة، وتم تحويلها للمستشفى الجامعى بالإسكندرية وزوجها "خميس ج إ"، ٥٨ سنة عامل، ونجليهما محمود ١٦ سنة وأحمد ٢٨ سنة وابنة شقيقهم آيات ٤ سنوات. 
وكشفت التحريات عن قيام "أيمن خ. ج"، نجل الثالث، ٣٢ سنة، مهندس مدنى، ومقيم  نفس العنوان بالتعدى بالضرب على المجنى عليهم مستخدما سكينا وعصا "شومة" أثناء تواجدهم بالمنزل، مما أدى إلى وفاة نجل شقيقه وإصابة والدته بعد محاولته ذبحها وإصابة والده وشقيقيه وابنة شقيقه الثانية.

تمكن ضباط مباحث مركز كفر الدوار من القبض على المتهم عاريا وبحوزته سكين وعصا، وتم عمل المحضر اللازم، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة، وباشرت النيابة التحقيق وكلفت المباحث بالتحرى حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

البحيرة المباحث مركز شرطة التحقيق النيابة العامة الأجهزة الأمنية

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