إيناس عبد الدايم تفتتح الدورة التأسيسية لصالون الفن المعاصر بقصر الفنون

تفتتح وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، يرافقها الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التأسيسية لصالون الفن المعاصر بقصر الفنون والكائن في دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

وتقام الدورة التأسيسية لصالون الفن المعاصر، تحت عنوان "ما بعد الفكرة"، والتي يقول عنها الدكتور خالد سرور: "حدث جديد يحمل الكثير من الطموحات التي تستهدف إثراء المشهد التشكيلي، يولد في بيئة تدفع للأمل والحلم وبذل كل الجهود للنهوض وتقديم الأفضل، تقودنا نحو المستقبل لنحجز لنا موقعًا يليق بنا كمصريين.

لهذا التجمع النوعي أبعاد أخرى لها علاقة بالفكر الجديد وضرورة التجدد، وكيفية تشكيل ذهنية الأجيال نحو النبوغ والتفوق. إن تأسيس صالون الفن المعاصر سيمنح فناني مصر مساحة إضافية لتعزيز دور نشاط فني نوعي رحب الحرية والخيال ويسمح باستخدام تقنيات فنية معاصرة، من المهم كذلك الإشارة أنه يأتي في زمن جائحة كورونا التي شلت أغلب الأحداث الثقافية.

وأوضح خالد سرور: وقد خصصنا دورته الأولى لمجال التجهيز في الفراغ أحد الاتجاهات الفنية لفنون ما بعد الحداثة ولضمان مزيدٍ من الزخم على محاور التجريب والتعبير عن الأفكار."يُشارك في هذه الدورة خمسة وعشرون فناناً هم: (أحمد الشاعر – أحمد رجب صقر – أحمد عبدالكريم – أحمد عسقلاني – أحمد عبدالكريم عبدالنبي – إسلام عبدالله – أيمن لطفي – جمال الخشن – سماء يحيى – سيدة خليل – ضياء الدين داوود – عادل ثروت – عبدالوهاب عبدالمحسن – عماد أبوزيد – عمر طوسون – محمد بنوي – محمد شكري – محمد عبلة – محمد عيد – محمود حمدي – محمود مرعي – مصطفى البنا – نجلاء سمير – وائل درويش – يسري القويضي).

يشار إلي أن اللجنة المنظمة لهذه الدورة المرتقبة ضمت الفنان خالد سرور (رئيساً)، وعضوية كلاً من: داليا مصطفى (رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون)، محمد إبراهيم (مدير قصر الفنون)، والفنانين (يسري القويضي – خالد حافظ – عادل ثروت – إسلام عبدالله).

ــ تاريخ قصر الفنون بالأوبرا

يقع قصر الفنون على نفس الأرض التى كانت تشغلها قاعة النيل الكبرى والتى كانت إحدى سرايات أرض المعارض بالجزيرة والتى قام بتصميمها مصطفى باشا فهمى حيث كانت تتبع الجمعية الملكية الزراعية وكانت تستخدم فى عروض المعرض الصناعى الزراعى، وكان قد صدر قرار بتحويل هذه السراى إلى قاعة للفنون التشكيلية فى عام 1980 وتم افتتاحها فى عام 1984 مع افتتاح الدورة الأولى لبينالى القاهرة الدولى ثم تتابعت الأنشطة على قاعة النيل التى قدمت من خلالها أربع دورات من بينالى القاهرة الدولى وأربع دورات من صالون الشباب والدورة الأولى من بينالى القاهرة الدولى لفن الخزف ونظراً للتصدعات التى أصيبت بها القاعة إثر زلزال عام 1992 فقد تم إغلاقها وبدأ العمل فى تطوير القاعة وفقاً لمراحل عديدة حتى تحولت فى النهاية إلى قصر الفنون والذى افتتحه الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى عام 1998، ويتكون مبنى قصر الفنون من أربعة طوابق تشمل العديد من قاعات العروض التشكيلية من بينها قاعتان رئيسيتان بالدور الأرضى كل منهما مغطاة بتغطية زجاجية مميزة تتيح امكانية الإضاءة الطبيعية للقاعتين ، كما يضم المبنى مجموعة من القاعات الجانبية بالدور الأول تقع على جانبى القاعة الرئيسية ، كما توجد قاعة منفردة لعروض الشباب.