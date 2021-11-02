الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمن الفيوم يحاصر منزل عاطل احتجز زوجته وحاول ذبحها

أمن الفيوم يحاصر
أمن الفيوم يحاصر منزل عامل محتجز زوجته داخل منزل

أقدم عاطل على احتجاز زوجته في منزلهما بالفيوم، محاولًا التخلص منها وإنهاء حياتها.

تلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بقيام عاطل باحتجاز زوجته ومحاولة قتلها.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن برئاسة مدير الأمن والحماية المدنية وقوات الأمن المركزي، لمكان الحادث وتم فرض كردون أمني حول المنزل والمكان في محاولة لإنقاذ السيدة.

وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» معلومات عن ذبح عاطل لزوجته على طريق مدخل قرية منشأة عبدالله، وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وتبين أنه احتجزها داخل المنزل في محاولة للتخلص منها.

أمن الفيوم يحاصر منزل عاطل محتجز زوجته

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وائل لطفي

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