الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

محافظ الجيزة يتابع مع الغرفة التجارية استعدادات مهرجان الواحات للتمور

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

عقدت الغرفة التجارية بالجيزة اجتماعًا، مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ود. إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ود. أمجد القاضي مدير المركز التكنولوجي للصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، وذلك للوقوف على أخر الاستعدادات الخاصة بمهرجان الواحات البحرية للتمور.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، انه تم الاتفاق على تقديم الدعم عن طريق الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لانجاح هذا المهرجان والمشاركة لرفع معدلات التصدير الي ١٠٠ مليار دولار للصادرات من كل المنتجات المصرية، موضحا أن المهرجان لا يهدف فقط الى الترويج للتمور وانما يهدف ايضا الي عمل ورش عمل وندوات تثقيفية للمنتجين والمزارعين لتطوير أساليب الزراعة والتخزين والتعبئة والتغليف للحصول علي منتج مميز ينافس في التصدير ويهدف أيضا لتسليط الضوء على المظاهر السياحية بمدينة الواحات البحرية.

وأضاف امبابي في بيان للغرفة أنه تقرر أن يتم تنظيم المهرجان في الفترة من 11 – 13 نوفمبر الجارى بمشاركة أكثر من 60 عارض من مختلف المحافظات وأيضا من الدول العربية الشقيقة المنتجة للتمور . والجدير بالذكر أن انتاج مصر من التمور وفقا لأخر التقارير أكثر من 1.7 مليون طن تحتل بها صدارة الدول المنتجة ، مشيرا إلى أن المهرجان يهدف إلى توسيع نطاق الفرص التصديرية للمنتجين وأيضا تحسين الجودة الإنتاجية للمنتج المحلى ، كما أن محصول التمور في مصر يعد محصولاً استراتيجياً حيث تعتلي مصر المرتبة الأولى عالمياً بإجمالي 18% من الإنتاج العالمي للتمور، والأولى على المستوى العربي بإجمالي 24% ، فضلاً عن التزايد المستمر في أعداد النخيل في كافة محافظات مصر المنتجة للتمور.

مصر مهرجان سياح على الجيزة محافظة مجلس الوزراء طريق لقاء

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وائل لطفي

النخبة والناس

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