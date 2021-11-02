ياسين يخترع «روبوت» يشرح داخل الفصل.. ووالدته: «نفسه يطلع رائد فضاء» (صور)

قررت إدارة بولاق التعليمية، تكريم الطالب ياسين محمد السيد، بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة اللواء عمر سليمان الرسمية المتميزة لغات، إذ صنع «روبوت» للشرح داخل الفصول، وتحويل أي مادة إلى مجسمات.

وفي ذات السياق، شرحت سارة رجب، والدة الطفل، اختراع «ياسين»، إذ تمكن من عمل روبوت محدد الخطوط، حيث من الممكن تحديد مسافة معينة للسير، بالإضافة لتحويل المادة الدراسية إلى مجسمات «ثري دي»، مثل البراكين وغيرها.

وأوضحت خلال تصريحاتها لـ«الدستور»، أن ياسين يحلم بأن يصبح «رائد فضاء»، مشيرة إلى أنه طبق عليه النظام التعليمي الجديد بداية من رياض الأطفال، لافتة إلى أنه لديه الشغف للتطلع.

منحه TanQ اليابانية



وتابعت، أن ابنها قدّم على منحه TanQ اليابانية، عن دكتور حسين زناتي، مدير جمعية الصداقة المصرية اليابانية، بالإضافة إلى أنه قد شارك في مسابقة Euro math الدولية، ومقرها ألمانيا.

وأضافت «رجب»، أنه فاز في مسابقة ريبوتاك وزارة الشباب والرياضة عن محافظة الجيزة وإدارة بولاق الدكرور التعليمية، بالإضافة إلى حصد المركز الأول ذهبي في المعرض الدولي للأذكياء الموهوبين.

ويشارك ياسين حاليا بمسابقة Spaceak مع وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عقد لقاء مع دكتور فاروق الباز عبر «زووم» و«houseclub».

منهج جديد للرابع الابتدائي

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد بدأت في تدريس منهج الصف الرابع الابتدائي، وهو منهج جديد يدرس لأول مرة في تاريخ التربية والتعليم، وتم إضافة مواد جديدة تساعد الطالب على المهارات مثل منهج المهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات، وكتاب القيم والأخلاق.