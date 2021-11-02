«الزراعة» تفتش على 384 مركز بيع أدوية ولقاحات بيطرية في 14 محافظة

وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن مديريات الطب البيطري قامت بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة في 14 محافظة وهي الشرقية، الغربية، بنى سويف، الجيزة، البحيرة، دمياط، جنوب سيناء، الإسماعيلية، قنا، الفيوم، الإسكندرية، مطروح، الدقهلية، المنوفية، حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 384 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر أكتوبر.

وأضاف محمود، أنه تم رصد 168 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وقد تم إصدار 25 قرارا إداريا لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص (109) منشآت بيطرية بمحافظات (الشرقية – بنى سويف – الغربية – قنا – الفيوم – الإسكندرية – الإسماعيلية – الجيزة – دمياط – البحيرة – مطروح – الدقهلية - المنوفية)، تم عمل 2 محضر جنح بمحافظتي قنا، الإسكندرية، وتم عمل (22) محضر (اداري) بمحافظات: الشرقية – الغربية - بنى سويف – الإسماعيلية - المنوفية.

وأضاف أنه تم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد (35) مركزا بيطريا مخالفا بمحافظات بنى سويف - الغربية – الفيوم – الدقهلية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.