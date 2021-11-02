مواجهات بين الشرطة الإيطالية ومحتجين على زيارة الرئيس البرازيلى

تجمع نحو 500 ناشط معارض للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في وسط بادوفا الإيطالية احتجاجا على زيارته للمدينة، ووقعت هناك مواجهات مع الشرطة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، وصل الرئيس البرازيلي إلى إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة "العشرين" التي عقدت في الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر في روما.

وفي حصل الرئيس البرازيلي على لقب "ساكن شرف" لمدينة أنجويلارا فينيتا في إقليم فينيتو بشمال البلاد، وأعرب عن رغبته في زيارة كنيسة القديس أنطونيوس في مدينة بادوفا بالإقليم ذاته.

وحاول المحتجون اختراق الحواجز الأمنية بالقرب من موقع الزيارة المرتقبة، التي لم تتم بعد. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المحتجين حتى عاد الوضع إلى طبيعته.

وعند وول بولسونارو إلى أنغويلارا فينيتا جرت فيها أيضا مظاهرات لأنصاره الذي خرجوا إلى وسط المدينة حاملين أعلام البرازيل، ولمعارضيه.

وتم منح لقب "ساكن شرف" للمدينة الإيطالية لبولسونارو بمبادرة من عمدة المدينة، وعلى أساس أن أحد أجداد بولسونارو ولد في أنغويلارا فينيتا في عام 1878، وهاجرت عائلته إلى البرازيل بعد 10 سنوات من ذلك.

وعلى صعيد آخر، سجلت إيطاليا 4525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما سجلت البلاد 26 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و771 ألفًا و965 إصابة، والوفيات إلى 132 ألفًا و100 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 89 مليونًا و360 ألفًا و231 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.