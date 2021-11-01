الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

علاج الإدمان يوضح كيفية التعامل مع متعاطي مخدرات جديد

الإدمان
الإدمان

قدم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بعض النصائح والإرشادات عن كيفية التعامل مع متعاطي مخدرات جديد، موضحا أن كل المدمنين من خلال الخبرة العملية والإكلينيكية يؤكدون أنهم "يريدون أحد يسمعهم" لذلك فهم يحتاجون الاهتمام، الاحترام، الوقت، والعناية، وإذا لم يجدوا من يسمعهم فى البيت فسوف يبحثون عمن يسمعهم خارج البيت.

وأكد الصندوق عبر موقعه الإلكتروني أن هناك عدة رسائل للتعامل مع المدمن الجديد.

1- الرسالة التى يجب أن تصل إلى الابن المدمن فى البداية إننا نحبك وأنك إذا استمريت فى هذا الطريق فسوف تموت،وهذا ما لا نرضاه لك لأننا نحبك.

2- إقامة العلاقة بين المدمن والمحيطين به، لابد من إذابة الجليد الذى كان يغلف المشاعر.

3 -على الأسرة أن تعمل كفريق، كل فرد داخل الأسرة لابد أن يكون له دور. والحوار يخلق اهتمامات مشتركة يخلق الاحترام بين الجميع.

4-المريض فى البداية يحتاج إلى قدر من الحزم، يحتاج إلى سلطة عليا فى بداية العلاج (أب أوأم أوكلاهما).

5 -الأسرة تؤكد للأبن إنك لم تخطط لإدمانك ولكنك انزلقت، ويجب أن تنتهز الفرصة للعلاج قبل أن تنغمس فى التعاطى،الفترة الأولى فى التعاطى يطلق عليها شهرعسل، فالمريض يأخذ منها متعة أكثر منها خسائر، خسائر الإدمان كثيرة للغاية نهايتها الموت لاقدر الله.

6-على الأسرة احتواء المريض وإقناعه بالتوجه للعلاج بالخط الساخن المجانى، وبه برنامج علاجى متكامل، لا داعى لتأخير العلاج والسرعة فى دمجه مع مجموعة مرضى قدامى (متعافين) لإكسابه خبرات المرضى القدامى وعدم تكرار تجاربهم.

وأوضح الصندوق، ان من أهم السلوكيات المترتبة على الإدمان:- 

 1-إدمان المخدرات
2-إدمان الجنس
3-إدمان مواقع التواصل الاجتماعى
4-إدمان العمل
5-إدمان الطعام
6-إدمان القمار
7- إدمان النيكوتين (التدخين).

التضامن الاجتماعي علاج الإدمان وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الادمان الخط الساخن تعاطي مخدرات متعاطي مخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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