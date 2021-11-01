الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عنصر إجرامي وراء إصابة أمين شرطة بطلق ناري فى الصدر بالدقهلية

طلق ناري
طلق ناري

أصيب أمين شرطة من قوة مديرية أمن الدقهلية بعيار ناري بالصدر نقل على إثره لمستشفى الطوارئ الجامعي، وذلك بعد قيام أحد العناصر الإجرامية بناحية قرية شها مركز المنصورة بإطلاق النار عليه خلال حضوره عزاء بالمنطقة، وأجريت له عملية جراحية عاجلة لإستخراج العيار ووضعه فى العناية المركزة.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من قوة تأمين المستشفيات الجامعية بوصول المدعو " ناصر السيد فرحات"، أمين شرطة من قوة مديرية أمن الدقهلية، ومقيم بقرية "كوم الدربي" مركز المنصورة، مصابا بعيار ناري بناحية الجانب الأيمن.

وانتقل مدير أمن الدقهلية والقيادات الامنية الى المستشفى، وجرى إجراء جراحة عاجلة واستخراج العيار الناري وحجز المصاب بالعناية المركزة، فيما تكثف مباحث قسم شرطة ثان المنصورة من جهودها لسرعة ضبط مرتكبي الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أمين شرطة مديرية أمن عيار ناري عناصر إجرامية مستشفى الطوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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