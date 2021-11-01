الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء تنزيل البرامج على تابلت أولى ثانوي بالمدارس

طارق شوقي
طارق شوقي

بدأ أخصائي التطوير التكنولوجي في المدارس التى وصلت لها أجهزة التابلت في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية، بتنزيل وتفعيل البرامج التعليمية المخصصة لطلاب أولى ثانوي تمهيدا لاستخدامه من جانب الطلاب فور تسلمه. 

كانت وزارة التربية والتعليم، قد بدأت اليوم الاثنين، في تسليم 55 ألفا و859 جهاز التابلت لطلاب أولي ثانوي بمحافظات الشرقية وبورسعيد، كما قامت بتوزيع ٥٢ ألفا و١٠٢ جهاز تابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بالاسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية.

وقال وزير التربية والتعليم و التعليم الفنى الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة بدأت الخميس الماضي في توزيع ٦٣٥ ألف جهاز  التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، ضمن خطة الوزارة في التحول الرقمى للمرحلة الثانوية العامة. 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي، مع بدء توزيع أجهزة التابلت على المديريات التعليمية استعدادا لتوزيعه على الطلاب.

وجاءت الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي تتمثل فيما يلي:

١) سداد مبلغ 100 جنيه بوليصة تأمين علي التابلت في أقرب مكتب بريد مميكن بجانب رسوم 5 جنيهات.

٢) إيصال المصروفات الدراسية 

٣) شهادة ميلاد الطالب.

٤) بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها.

٥) توقيع ولي الأمر علي إقرار استلام التابلت المدرسي لدي إدارة المدرسة.

الإسماعيلية الإسكندرية الشرقية الاسماعيلى طلاب أولى ثانوى المصروفات الدراسية القاهرة والجيزة الدكتور طارق شوقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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