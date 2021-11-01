رئيس وزراء اليابان يفوز في انتخابات «صعبة للغاية» باليابان

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، الفوز في الانتخابات النيابية، بعدما قاد ائتلافه الحاكم لنيل غالبية قوية في البرلمان.

وكشفت وكالة “فرانس برس”، أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف "كوميتو"، فاز بـ293 من مقاعد مجلس النواب.

وقال كيشيدا:"كانت انتخابات صعبة للغاية، لكنها عكست رغبة الناس، إذ يريدون بأن نؤسس مستقبل هذا البلد في ظل حكومة مكونة من ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو".

وتابع:"حصلنا على 261 مقعداً ثميناً للحزب الليبرالي الديمقراطي".

يذكر أن الائتلاف كان يسيطر، قبل هذه الانتخابات، على 305 مقاعد في البرلمان، 276 منها للحزب الليبرالي الديمقراطي.

وارتفع مؤشر "نيكاي" بأكثر من2% بعد ورود الأنباء عن النتيجة التي ستتيح للتكتل الحاكم إقرار قوانين بشأن مسائل تتراوح من خطط تحفيز الاقتصاد، على خلفية وباء كورونا إلى الإنفاق الدفاعي.

وفي خطابه السياسي الأول، تعهد رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا بتعزيز إدارة وباء كورونا والرعاية الصحية في حالة عودة ظهور الفيروس مرة أخرى، وتعديل الاقتصاد المنهك مع تعزيز دفاعات البلاد ضد التهديدات من الصين وكوريا الشمالية. كما وعد كيشيدا باتباع سياسة "الثقة والتعاطف".

وانتخب كيشيدا من قبل البرلمان وأدى اليمين يوم الاثنين كرئيس وزراء اليابان رقم 100 خلفاً ليوشيهيدي سوغا الذي ترك منصبه بعد عام واحد فقط في رئاسة الوزراء.

وأثار نهج سوغا المتشدد تجاه إجراءات الفيروس وعقد الألعاب الأولمبية على الرغم من ارتفاع الحالات غضب الجمهور وأضر بحزب الديمقراطيين الأحرار الحاكم.

وقال كيشيدا:"سأكرس جسدي وروحي للتغلب على الأزمة الوطنية مع الشعب لريادة العصر الجديد حتى نتمكن من نقل اليابان السخية إلى الجيل القادم".

ووعد بأن يكون أكثر انتباهاً للمخاوف والاحتياجات العامة، وأن يعد إجراءات للفيروس بناءً على "سيناريو أسوأ الحالات". ويتضمن ذلك الاستفادة من انخفاض الإصابات لتحسين إدارة الأزمات قبل أن يصبح الطقس باردًا، والموافقة على حبوب لعلاج كوفيد-19 بحلول نهاية ديسمبر ورقمنة شهادات اللقاح حيث تحاول اليابان تدريجياً توسيع النشاط الاجتماعي والاقتصادي.