السكة الحديد تعلن عن التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الإثنين، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة 85 دقيقة.

- أسيوط / أسوان مدة 90 دقيقة.

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 85 دقيقة.

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة.

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنها تقوم بمتابعة كافة جداول التشغيل وذلك منعا لوجود تأخيرات في مواعيد القطارات، ما يتسبب في إزعاج المواطنين بشكل كبير.

ولفتت هيئة السكة الحديد إلى أن التأخيرات سوف تقل بنسبة كبيرة وذلك بسبب قرب انتهاء أعمال التطوير في بعض المناطق وهو ماسيساعد فى عودة سرعة القطارات لطبيعتها وبالتالي عدم وجود تأخيرات.

ويتسائل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خطوط الوجه البحري والوجه القبلي، وتنشر “الدستور” مواعيد القطارات غدا الإثنين.



القطارات المكيفة على خط (القاهرة - الإسكندرية):



قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.



قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.



قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحًا.



قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.



قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرًا.



قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرًا.



قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرًا.



قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35 عصرًا.



قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.10 مساءً.



قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساءً.



قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساءً.



قطار رقم 927 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساءً.



قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساءً.



قطار رقم 1203 القاهرة الاسكندرية (روسي) موعد قيامة الساعة 13.25 ظهرًا.

