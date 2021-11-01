الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح أول نموذج مجسم للأهرامات بالملح الصخرى فى سيوة (صور)

مجسم للأهرامات بالملح
مجسم للأهرامات بالملح الصخرى فى سيوة

افتتح  محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، يرافقه النائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، ومشايخ وعواقل سيوة، نموذجًا مجسمًا للأهرامات بالملح الصخري الذي تنفرد به واحة سيوة، وذلك بأيدي الفنان السيوي محمود شعبان.

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مجسم للأهرامات بالملح الصخرى فى سيوة

جاء ذلك من أجل إضافة لمسة جمالية رائعة لشوارع الواحة، أمام أهلها وزائريها مع ما تشهده الواحة في الفترة الحالية من انتعاشة سياحية من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية، وأفواج السياحة الداخلية، والإقبال الكبير على المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بها.  

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مجسم للأهرامات بالملح الصخرى فى سيوة

وتعتبر واحة سيوة وجهة سياحية مميزة يقصدها السياح من أنحاء العالم وبمعالمها السياحية والثقافية والأثرية، والعلاجية وعيون طبيعية، وبحيرات الملح وبحر الرمال العظيم.

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الافتتاح

يأتي ذلك فى إطار الحفاظ على الشكل الجمالي والحضارى لواحة سيوة وتحت رعاية  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبالتعاون بين رئاسة مركز ومدينة سيوة، والمشاركة المجتمعية من شباب الواحة وبأيدي فنان سيوي.

وكان قد أكد اللواء آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى في مطروح، في بيان إعلامي سابق له، أن مهندسي  جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بدوؤا فى أعمال استلام  تطوير وتوسعة مدخل مدينة سيوة بعد الانتهاء من أعمال تطويره  وتوسعته.

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مجسم للأهرامات بالملح الصخرى فى سيوة

وأضاف أن أعمال التطوير شملت توسعة المدخل من ٨ إلى ١٠ أمتار داخل المدينة وازدواج للمدخل خارجها، وتم قطع التبة الصخرية المتعارضة، كما تم نقل المرافق المتعارضة وضبط مطابق الصرف الصحي وإنشاء نقطة شرطة عسكرية جديدة بعد إزالة القديمة من موقعها وتعديل منطقة مصنع المياه بأسوارها وكافة حارات التسارع والتباطؤ وأعمال البردورات والأرصفة والحواجز الخرسانية النيوجرسى وعلامات أرضية مضيئة من الاتجاهين ليلا. 

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مجسم للأهرامات بالملح الصخرى فى سيوة

وأوضح أن التكلفة الاستثمارية لأعمال التطوير بلغت ٦٠ مليون جنيه، لافتا إلى أن أعمال التصميم تمت بشكل  هندسى متميز للتخطيط لمداخل المدينة السياحية وبطبقات رصف بسمك ٥٦ سم من مركز الشرطة وحتى علامة الكم ٧.٦ نقطة الالتقاء بالقطاع الاول للرصف الخرسانى للازدواج الجديد.

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مجسم للأهرامات بالملح الصخرى فى سيوة

وأضاف أنه تم بعد انتهاء كافة الأعمال بالمرور نهارا وليلا للتأكد من جودة الأعمال مقدما الشكر لجميع العاملين بجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى على المجهود المبذول لأعمال التطوير.
 
 

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الافتتاح
محافظ مطروح واحة سيوة عضو مجلس النواب المشاركة المجتمعية وجهة سياحية الشكل الجمالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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