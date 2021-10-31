الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«القابضة المعدنية» تشهد توقيع عقد استشارات بين «الحديد والصلب» والمحاجر

«القابضة المعدنية»
«القابضة المعدنية»

شهد محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام اليوم بمقر الشركة القابضة، توقيع عقد استشارات بين شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر ومركز بحوث وتطوير الفلزات لتقديم استشارات في مجال تركيز خامات الحديد المصرية.

ووقع عن شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر المهندس طارق الباجورى، العضو المنتدب التفيذي، وعن مركز بحوث الفلزات الدكتور عماد عويس رئيس المركز، بحضور د.محمود نصر مدير عام مشروع تركيز الخام وعدداً من قيادات الشركة القابضة.

أكد السعداوي أن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار اتفاقية الشراكة بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية ممثلة في شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وشركة فاش ماش الأوكرانية بغرض تنفيذ وحدة لتركيز خامات الحديد المصرية بالواحات البحرية وذلك في ضوء اتفاقية التعاون بين الحكومتين الأوكرانية والمصرية في المجالات التجارية والاقتصادية والفنية.

مصر اقتصاد التجارى مستوى عمل مصري تطوير المصرية الحديد والصلب وزارة

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