تباين فى الإصابات اليومية بكورونا بالدول العربية

أظهرت بيانات وزارة الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الأحد، تباينا في الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ففي الأردن.. أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1723 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة 862 ألفا و541 إصابة، وشفاء 1715 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 830 ألفا و451 حالة، و10 حالات وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 11 ألفا و38 حالة.

وفي المغرب.. سجلت وزارة الصحة المغربية 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 946 ألفا و145 إصابة، وحالة وفاة واحدة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و668 حالة، وارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 926 ألفا و433 حالة.

وفي الجزائر.. سجلت وزارة الصحة 94 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 206 آلاف و452 حالة، وتسجيل حالتي وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5920 حالة، شفاء 66 حالة، ليبلغ إجمالي المتعافين 141ألفا و667 حالة.

وفي لبنان.. سجلت وزارة الصحة اللبنانية، 685 إصابة جديدة بكورونا و7 ​وفيات​.

وفي الكويت.. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 25 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 412 ألفا و678 حالة، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة ليستقر إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس عند 2461 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إنه تم أيضا تسجيل 31 حالة شفاء؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 409 آلاف و857 حالة، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات 32ر99 %.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.