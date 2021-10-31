الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية السعودي: الإشكالية في أزمة لبنان أكبر من تصريح وزير

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بأن الإشكالية في لبنان أكبر من تصريح وزير، وإنما تكمن في سيطرة وكلاء إيران.

وأوضح بن فرحان في حديث لقناة «العربية» أن لبنان بحاجة إلى إصلاح شامل يعيد له سيادته وقوته ومكانته في العالم العربي.

وتابع بن فرحان: “سندعم أي جهود في هذا الاتجاه والحوار مستمر”.

ولفت وزير الخارجية السعودي الى ان لبنان يحتاج إلى إصلاح بسبب سيطرة حزب الله على مفاصل القرار.

وأشار بن فرحان إلى أن هيمنة حزب الله على النظام السياسي في لبنان تقلقنا وتجعل التعامل مع لبنان غير ذي جدوى للسعودية ودول الخليج، وعلى قادة لبنان إيجاد مخرج لإعادة لبنان لمكانته في العالم العربي وهذا الموضوع متاح.

وأوضح بأنه مازالت المحادثات مع إيران استكشافية ولم تصل إلى نتائج جوهرية.

 واعتبر وزير الخارجية السعودي أنه من المهم بأن الانتخابات العراقية حصلت بنجاح ودون اضطرابات أمنية وأفرزت نتيجة واضحة.

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