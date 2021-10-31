مكافأة مالية للأطقم الطبية والإدارية بمستشفيات العزل التابعة لـ«الرعاية الصحية»

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، منح مكافأة مالية للأطقم الطبية والإدارية من العاملين بمستشفيات العزل التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظتي بورسعيد والأقصر.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الدوري رقم (44)، اليوم، والذي تم خلاله عرض ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بآليات ومقترحات استمرار توفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمصريين بأعلى معايير الجودة العالمية، وبناء على المقترح المقدم من وحدة الدعم المعنوي والمسئولية المجتمعية بالهيئة، بشأن منح مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

وأضاف السبكي أنه تمت الموافقة على منح مكافأة مالية للعاملين من الأطقم الطبية والإدارية بمستشفيات العزل التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، تقديرًا لجهودهم في مكافحة فيروس كورونا، ولجهودهم المبذولة والمتواصلة في خدمة علاج مرضى كورونا، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والآمنة لهم، مؤكدًا أنهم أبطال بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

واستكمل الدكتور أحمد السبكي أنه تم بدء تشكيل مجموعة عمل مشتركة من هيئة الرعاية الصحية لدراسة سيناريوهات التعاون مع صندوق مصر السيادي، مشيرًا إلى أن صندوق مصر السيادي أنشأ فرع متخصص للاستثمارات في الرعاية الصحية، ولافتًا إلى أن مجموعة العمل ستكون برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأعضاء من مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي، والمستشار القانوني للهيئة.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، الشكر والتقدير لإدارة رضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وكافة العاملين بها في فروع الهيئة والمنشآت الصحية التابعة لها بالمحافظات، على جهودهم المبذولة للوصول إلى أعلى مستويات رضاء المنتفعين عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة إليهم بمساعدتهم في تيسير الحصول على الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لهم، بما يضمن استمرارية توفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة لكافة المنتفعين بأعلى معايير الجودة العالمية وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين الهدف الثمين للهيئة.

عُقِد الاجتماع، اليوم، بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية الرئيسي في مدينة نصر، وبحضور كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، والسادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، والدكتور إبراهيم فخر عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، إضافة إلى الدكتور جمال رطبة المستشار المالي للهيئة، والدكتور فتحي شمس الدين المستشار الإعلامي والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام بالهيئة، والدكتورة رضوى إمام مدير وحدة الدعم المعنوي بالهيئة.