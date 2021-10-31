جامعة أسيوط تفوز بالمركز الأول في «تطبيق الاختبارات الإلكترونية»

قال الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، إن الدكتور محمد مصطفى حمد مدير مركز القياس والتقويم، شارك في الملتقى الخامس لمدراء مراكز القياس والتقويم بالجامعات المصرية، والذي استضافته مدينة السادات تحت عنوان "قياس نواتج التعلم المستهدفة في ضوء نظم التقويم الحديثة".



وأوضح نائب رئيس الجامعة، أنه تم خلال الملتقى إعلان فوز مركز القياس والتقويم بالجامعة بالمركز الأول في تطبيق الاختبارات الإلكترونية، وهي الثقافة الجديدة والتي نجحت الجامعة في تطبيقها وحققت أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية.

وأعرب الدكتور محمد مصطفى حمد، عن فخره بتكريمه ضمن أعمال الملتقى، وذلك لجهده المتميز في نجاح مشروع القياس والتقويم واعتباره من المراكز المتميزة على مستوى الجامعات المصرية.

ونوه بأن تجربته المبتكرة فى التصحيح الآلي لطلاب ذوى الإعاقة البصرية قد حازت على إشادة واستحسان كافة الخبراء المشاركين فى الملتقى، وتم اعتبارها من التجارب الرائدة على مستوى الجامعات المصرية في هذا المجال.