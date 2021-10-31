«ارتفاع إصابات كورونا» يزيد المخاوف في تايلاند من إعادة فتح البلاد

أظهر استطلاع حديث للرأي، أن أكثر من 70 بالمئة من التايلانديين، يشعرون بالقلق من أن يؤدي إعادة فتح تايلاند اعتبارًا من الغد، إلى موجة جديدة من الإصابات بـ"كوفيد-19"، لا سيما إذا أُعيد فتح الحانات وأماكن الترفيه ابتداءً من أول ديسمبر المقبل.

ومع ذلك، قال أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع، إنهم يأملون في أن يؤدي إعادة فتح حدود الدولة إلى بدء الانتعاش الاقتصادي في تايلاند.

وأُجرى الاستطلاع في جامعة بانكوك، وشمل 1173 مشاركًا من جميع أنحاء تايلاند، بحسب موقع "ذا نيشن تايلاند" الإخباري التايلاندي، اليوم الأحد.

وأظهر الاستطلاع، أن 46.3 بالمئة من المشاركين، يعتقدون أن الحالة العامة لتايلاند ستتحسن بعد إعادة الافتتاح، ويعتقد 27.5 بالمئة، أن الوضع سيزداد سوءً، فيما قال 26.2 بالمئة، إنه لن يتغير شيء.

ويأمل 51.1 بالمئة من المستطلعين، أن يتحسن الاقتصاد التايلاندي بمجرد إعادة فتحه، في حين يأمل 43.4 بالمئة، أن يساعد إعادة الافتتاح المطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة، و42.7 بالمئة، يأملون أن تؤدي إعادة الافتتاح إلى خلق مزيد من الوظائف وزيادة الدخل، ومع ذلك، قال 72 بالمئة، إنهم قلقون للغاية من أن يؤدي إعادة فتح تايلاند غد الإثنين، إلى ظهور إصابات جديدة.