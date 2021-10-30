وزير الرى: تنمية دول إفريقيا وحوض النيل ضمن استراتيجيات مصر الرئيسية

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن التعاون الثنائي وتنمية دول حوض النيل والدول الإفريقية يُعد أحد المحاور الرئيسية لمصر، فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات.

وأضاف عبدالعاطي، أن التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الإفريقية يُعتبر نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الموارد المائية والري، 22 من المتدربين من عدد من الدول الإفريقية المشاركين في الدورة التدريبية الثانية في مجال "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية" والتى ينظمها المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة.



ورحب الدكتور عبدالعاطى، بالمتدربين الأفارقة بوجودهم في مصر ومشاركتهم فى فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه.



وصرح وزير الري، بأن هذه الدورة تعد إحدى الدورات التدريبية التى تقدمها الوزارة للمتدربين من الدول الإفريقية الشقيقة فى مجال المياه بهدف دعم القدرات البشرية للمتخصصين بالدول الإفريقية، بما يسمح بتحسين عملية إدارة الموارد المائية بهذه الدول.



الدورة التدريبية "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية" تعقد حاليًا بمركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه، وتستمر فعالياتها حتى يوم ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ بهدف تدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الإفريقية على التصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية والمتابعة الدورية لها للحفاظ على اتزانها وسلامتها، بالإضافة إلى الصيانة الدورية لها للحفاظ على المياه.



كما تعقد الدورات التدريبية بمشاركة ٢٢ متدربًا من دول (السودان – تنزانيا - الكونغو الديمقرطية - جنوب السودان - رواندا - بوروندى – مالاوى – غانا - بوركينافاسو – تشاد – الجابون – غينيا كوناكرى – غينيا بيساو – مالى – النيجر – سيراليون - أنجولا).