شائعة وفاة مرتضى منصور واسم «فيسبوك» الجديد في صدارة عمليات البحث

تصدّرت عدد من الموضوعات الهامة، مؤشرات بحث المحرك الشهير «جوجل»، في مصر، حيث أظهر مؤشر عمليات البحث في النطاق الجغرافي لمصر، اهتمامًا كبيرًا بالشائعة التي طالت المستشار مرتضى منصور، واسم «فيسبوك» الجديد.

شائعة مرتضى منصور

شائعة جرى تداولها بكثافة تزعُم وفاة المستشار مرتضى منصور، بعد تعرضه لأزمة قلبية. وكان مصدر الشائعة الصفحة الرسمية لوزير الإعلام السابق أسامة هيكل، حيث تبين فيما بعد أن صفحة الوزير السابق تعرضت للاختراق، وفقما أكدت زوجته الكاتبة الصحفية أمل فوزي.. وخرجت المستشار مرتضى منصور لينفي هذه الشائعة ويؤكد أنه بصحة جيدة، وسيتخذ الإجراءات القانونية تجاه ما جرى تداوله.

تغيير اسم فيسبوك

أما إعلان مارك زوكربيرج، تغيير اسم موقع «فيسبوك» إلى الاسم الجديد «ميتا» فكان من أكثر الموضوعات بحثًا عبر جوجل، للتعرف على معلومات أكثر بشأن الموقع في مسماه الجديد، حيث تقول تقارير أن نقلة كبيرة سوف يشهدها موقع التواصل الاجتماعي مع عالم الواقع المُعزز الذي قد يجعل الأشخاص يتبادلون المشاعر عبر الموقع، كأنهم يجلسون معًا في ذات المكان وجهًا لوجه.. الجميع يترقب ثورة «ميتا» الجديدة في عالم التكنولوجيا.

أزمة أشرف بن شرقي والزمالك

يبدو أن أزمة جديدة يشهدها نادي الزمالك، بطلها لاعبه ومهاجمه المُخضرم أشرف بن شرقي، الذي تحدثت تقارير بشأن خلافات في مفاوضات تجديد تعاقده لنادي الزمالك، حيث بات الشرط الجزائي في العقد هو مسار الخلاف الآن، حيث يتمسك اللاعب المغربي بأن يكون الشرط الجزائي 400 ألف دولار فقط، بحيث يُمكنه سداده في حال وجد عرضًا مُغريًا للاحتراف.

لم تتوقف اهتمامات المصريين بالقضايا الجارية داخل القُطر المصري فقط، بل امتدت إلى السعودية حيث مباراة الأهلي والهلال في قمة الدوري السعودي، والتي انتهت بالتعادل هدف لهدف، حيث افتتح سالم الدوسري التسجيل مُبكرًا للهلال عند الدقيقة العاشرة في الشوط الأول، وظلت النتيجة تشير إلى تفوق الهلال حتى الدقيقة 71 حينما نجح عبد الرحمن غريب في إحراز هدف التعادل للأهلي، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.