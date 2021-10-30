التموين: غرامة مالية على المخابز المتوقفة عن الإنتاج بدون عذر قهرى

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية 3 عقوبات على المخابز البلدية التي ترتكب مخالفات مختلفة أو تتوقف عن الإنتاج بدون عذر قهري، وهي كالأتي:

أولاً: تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوقيع غرامة مالية قدرها 500 جنيه يوميًا على المخابز البلديه التي ترتكب مخالفات التوقف عن الإنتاج للخبز البلدي المدعوم بدون أذن رسمي من المديرية أو الإدارة التموينية التابعة لها أو بدون عذر قهري لمدة تصل إلى 10 أيام.

ثانيًا: تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية على إيقاف الماكينة لصرف الخبز البلدي المدعوم لمدة شهر ويتم مضاعفة العقوبة في حال التكرار لمدة شهرين مع مراجعة ماكينة الصرف للخبز فترة التوقف عن الإنتاج، وهذه العقوبة على المخابز التي تتوقف عن إنتاج الخبز لمدة تزيد عن 10 أيام فأكثر بدون أذن أو تصريح وعذر قهري.

ثالثًا: توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية عقوبة مالية قدرها 500 جنيه على المخابز التي ترتكب مخالفات في إنتاج الخبز البلدي المدعوم غير المطابق للمواصفات القياسية.

التموين تشدد على المديريات بشن حملات رقابية مكثفة على المخابز

وتشدد وزارة التموين والتجارة الداخلية بشن الحملات الرقابية المكثفة من خلال مديريات التموين على مستوى 27 محافظة والإدارات التموينية التابعة لها على المخابز البلدية للتأكد من العملية الإنتاجية تعمل بشكل منتظم خلال الفترة الصباحية وحتى انتهاء الفترة المسائية لإنتاج الخبز البلدي المدعوم وعدم توقف عن الإنتاج بدون أذن أو تصريح رسمي من المديرية أو الإدارة التموينية التابعة لها حتى لا تتوقع عليها غرامات مالية في حال في الغلق أو التوقف عن الإنتاج، فضلا عن التأكد من الإنتاج والمواصفات القياسية والأوزان التي لا تقل عن 90 جرامًا للرغيف الواحد وقطره 18 سم وعدم تجميع الدقيق البلدي المدعوم استخراج 82%؛ تمهيدًا لبيعه في السوق السوداء على أن يتم ضبط هذه الكميات والتحفظ عليها وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.